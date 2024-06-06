快訊／王冠閎遭爆未完成禁藥檢測　發聲明自清「沒接到通知」

▲「台灣蝶王」王冠閎。（圖／中華民國游泳協會提供）

記者簡名杉／綜合報導

游泳選手王冠閎日前接到中華運動禁藥防制基金會(CTADA)通知，未完成「運動禁藥賽外檢測」一事，今(6)日主動透過中華民國游泳協會說明，表示是因為未收到通知，才沒有接受禁藥檢測，一切事項皆有證據，將會在釐清事證後，備妥說明書面提交給運動禁藥防制基金會。

王冠閎指出，他於5月27日結束地中海巡迴賽法國站抵達西班牙準備參加下一站比賽，有關賽外檢測的行蹤填報，均有事先完成住宿地點的填報，而當天在辦理入住旅館手續時，櫃台人員一度因為他的團隊人員持台灣護照和說明是「TPE 代表隊」 要辦理入住手續，而找不到訂房資訊，其後說明是「中華臺北(Chinese Taipei)代表隊」，櫃台人員才找到團隊的訂房資訊，順利完成入住手續，他也在櫃台人員確定房號後，於規定時間內上系統填報旅館房號。

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但他在旅館住宿期間，並未接到國際檢測機構(ITA)採樣人員的賽外檢測通知，因王冠閎在行蹤填報的指定時間內，確實是待在指定的旅館房間內，團隊推測，受到世界水上運動總會(World Aquatics)委託的國際檢測機構採樣人員，是否是因為代表隊名稱的相同問題，而無法順利透過旅館櫃台人員聯繫到正在房間的王冠閎，這部分都有人證、Line 對話文字照片與監視器影片可供證明。

王冠閎最後表示，已請他的黃金計畫主持人陳美燕教授、高雄醫學大學許美智教授協助，儘速彙整確切事證後，將協同專家及體育署協助聘請的律師，共同釐清相關事宜，備妥說明書面提交給運動禁藥防制基金會，以確保本身的權益。