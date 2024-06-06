玉山盃／台南市完全凍結宜蘭縣打線　挺進4強目標冠軍

▲台南市先發投手賴威誠。（圖／棒協提供）

記者簡名杉／新北報導

昨天因雨延賽的玉山盃全國青棒錦標賽B組勝部冠軍戰，於今(6)日在新北市三重棒球場補賽，由台南市交手宜蘭縣，此役雙方演變成一場投手大戰，兩隊的打線都被沒能展開有效攻勢，台南市最終靠著首局率先拿下的1分，以1比0氣走宜蘭縣，成功挺進4強。

首局台南市就由首棒打者呂泳鋐敲出反方向的穿越安打，打穿三壘防線，率先站上壘包，並藉由對方外野手的守備失誤，直接跑上得點圈，接著他靠著隊友的觸擊推進以及內野滾地球，一路回到本壘，為台南市首開紀錄。

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台南市先發投手賴威誠沒讓隊友辛苦攻下的1分白費，前4局沒有讓宜蘭縣擊出任何安打，直到5局上半，才被宜蘭縣該局首棒打者周偉傑敲出中間方向的穿越安打，但他接著仍穩定發揮，沒有讓宜蘭縣越雷池一步。

6局上半宜蘭縣終於有所反擊，謝丞安敲出反方向安打，接著由隊友的觸擊推進站上得點圈，但賴威誠穩住陣腳，三振掉下一棒打者，兩人出局之際，台南市主動換投，換下投了71球的賴威誠，推出背號1號的秦琮恩後援，秦琮恩一上場就用142公里的速球三振掉楊文瑋，成功化解危機，也撲滅宜蘭縣的反撲。

此役兩隊的先發投手互別苗頭，台南市先發投手賴威誠主投5.2局只被敲出2支安打，沒有失分，成功封鎖宜蘭縣打線，然而宜蘭縣的先發投手陳彥廷本場比賽的發揮也十分出色，用73球完投6局，只在首局掉1分，可惜打線沒有支援，悲情吞下敗投。

賽後台南市總教練邱書煌直言此役賴威誠的表現「90分」，並透露賴威誠先前因為手肘韌帶傷勢，半年沒有出賽，為了備戰這次玉山盃，讓他從原本的後援投手轉任先發，也剛好讓高三畢業即將報名中職選秀的他，能夠透過這次比賽表現，有發現到他的危機處理能力進步很多，而此役贏球後，達到了賽前預估的目標4強，邱書煌希望能更進一步，往叩關冠軍賽努力。

賴威誠也認為自己的表現很不錯，他指出之前因為受傷，看到隊友都能丟球覺得很不甘心，積極復健歸隊之後，雖然準度跟球速還沒找回全盛時期的狀態，但還是抱持著相信自己、好好對決每一位打者的心態上場投球。

即將投入中職選秀的他，認為自己是位有球威、尾勁的投手，也透過這場比賽，讓他在選秀會上更有信心，賴威誠雖然透露偶像是味全龍隊的徐若希，但由於他是台南人，這次玉山盃台南市隊又穿上統一獅隊的復古球衣，所以他笑說如果被統一獅選上也不錯。