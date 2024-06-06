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小熊塔克曼9下再見轟　白襪追平隊史最長單季13連敗　

▲塔克曼（Mike Tauchman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔克曼（Mike Tauchman）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊今天（6日）與同城對手白襪打二連戰的最後一戰，即便前段處於4分落後，但小熊不輕言放棄，最終在九局下靠著塔克曼（Mike Tauchman）的再見全壘打終結比賽，以7比6贏球，賞給白襪隊史最長單季13連敗。

前3局雙方戰至1比1後，比賽來到四局上，白襪單局打出6支安打海灌4分，取得5比1領先。小熊在五局下追回2分。七局下更是靠著貝林傑（Cody Bellinger）的高飛犧牲打追平比分，緊接著哈普（Ian Happ）敲出帶有1分打點的超前安打，以6比5反超。

落後1分的白襪在八局上由德容（Paul DeJong）陽春砲扳平戰局，無奈今天小熊才是笑到最後的贏家，九局下首位打者塔克曼咬中白襪後援投手寇佩區（Michael Kopech）一顆98英里的紅中直球，一棒將球轟向中外野全壘打大牆外終結比賽，這也是塔克曼生涯首發再見全壘打。

「他（寇佩區）的投球非常難打，快速球很棒，」塔克曼賽後說道。「所以在這種情況下，我個人覺得試圖為其他事情做好準備是愚蠢的，只能臨場將自己發揮到極致，總之，我喜歡這個團體氛圍」。

白襪苦吞13連敗，追平隊史在1924年所寫下的單季最長紀錄，在過去5場失利中，每一場都至少領先兩分。明天將與紅襪進行4連戰，只要再吞一敗，就會寫下隊史最慘紀錄。

關鍵字： MLB小熊白襪

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