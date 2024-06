小熊塔克曼9下再見轟　白襪追平隊史最長單季13連敗　

▲塔克曼(Mike Tauchman)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥小熊今天(6日)與同城對手白襪打二連戰的最後一戰,即便前段處於4分落後,但小熊不輕言放棄,最終在九局下靠著塔克曼(Mike Tauchman)的再見全壘打終結比賽,以7比6贏球,賞給白襪隊史最長單季13連敗。

CHICAGO'S OWN MIKE TAUCHMAN WALKS IT OFF! pic.twitter.com/YmyQ5FrHio

前3局雙方戰至1比1後,比賽來到四局上,白襪單局打出6支安打海灌4分,取得5比1領先。小熊在五局下追回2分。七局下更是靠著貝林傑(Cody Bellinger)的高飛犧牲打追平比分,緊接著哈普(Ian Happ)敲出帶有1分打點的超前安打,以6比5反超。

落後1分的白襪在八局上由德容(Paul DeJong)陽春砲扳平戰局,無奈今天小熊才是笑到最後的贏家,九局下首位打者塔克曼咬中白襪後援投手寇佩區(Michael Kopech)一顆98英里的紅中直球,一棒將球轟向中外野全壘打大牆外終結比賽,這也是塔克曼生涯首發再見全壘打。

Some people hop out of bed with their swag turned on and it shows. pic.twitter.com/8erSSoxXzg