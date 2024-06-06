直落3戰勝德米瑙爾　茲韋列夫連4年晉級法網4強

茲韋列夫（Alexander Zverev）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

世界排名第4的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）在今天（6日）深夜凌晨出戰法網男單8強，這場比賽茲韋列夫克服開局亂流後越戰越勇，最終在鏖戰2小時59分鐘後以6比4、7比5（5）、6比4擊敗澳洲11號種子德米瑙爾 （Alex de Minaur），連續4年晉級法網4強。

Vendredi, il affrontera le Norvégien Casper Ruud pour tenter de rallier la finale pour la première fois.



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開賽成功化解兩個破發點後，茲韋列夫狀態明顯提升，在第三局成功破發並以6比4拿下首盤。次盤雙方戰至6比6，在搶7時，茲韋列夫從3比5的落後中奮力反擊，掌握比賽主動權，最後連拿四分搶下第二盤。

緊接著比賽來到第三盤，茲韋列夫積極進攻，其中包括上網得分以及優秀的底線反擊，雖然茲韋列夫在5比3領先時未能在發球勝賽局中收下比賽，但他迅速調整，在下一局完成單場第五次破發，歷經2小時59分鐘後，茲韋列夫直落3打敗德米瑙爾，晉級4強。

連續4年勇闖4強，茲韋列夫賽後表示「我有一種心態，那就是你必須比其他人更努力才能成為最好的球員，我認為最好的球員都在這樣做。對我來說，我喜歡挑戰自己的極限，如果我這樣做，打五盤比賽就不算困難。我多年來一直這樣做，我很高興這一點得到了回報。我很高興能再次進入半決賽，希望這次能贏。」

男單8強全部結束，4強將由茲韋列夫對上挪威名將魯德（Casper Ruud），艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）強碰新科球王辛納（Jannik Sinner）。