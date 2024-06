直落3戰勝德米瑙爾　茲韋列夫連4年晉級法網4強

茲韋列夫(Alexander Zverev)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

世界排名第4的德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev)在今天(6日)深夜凌晨出戰法網男單8強,這場比賽茲韋列夫克服開局亂流後越戰越勇,最終在鏖戰2小時59分鐘後以6比4、7比5(5)、6比4擊敗澳洲11號種子德米瑙爾 (Alex de Minaur),連續4年晉級法網4強。

開賽成功化解兩個破發點後,茲韋列夫狀態明顯提升,在第三局成功破發並以6比4拿下首盤。次盤雙方戰至6比6,在搶7時,茲韋列夫從3比5的落後中奮力反擊,掌握比賽主動權,最後連拿四分搶下第二盤。

緊接著比賽來到第三盤,茲韋列夫積極進攻,其中包括上網得分以及優秀的底線反擊,雖然茲韋列夫在5比3領先時未能在發球勝賽局中收下比賽,但他迅速調整,在下一局完成單場第五次破發,歷經2小時59分鐘後,茲韋列夫直落3打敗德米瑙爾,晉級4強。

The "lion" and the "demon" provided today's Highlights by @emirates #RolandGarros pic.twitter.com/gk9wIWuJP7