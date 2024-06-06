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旅美台將同日開轟！李灝宇第9轟全隊最多　鄭宗哲也開砲

▲李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）

▲李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎2A李灝宇首打席又開轟，本季第9發全壘打出爐，海盜2A鄭宗哲也在同日開轟，旅美雙小將演出「煙火秀」。

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李灝宇擔任第三棒鎮守二壘，隊友連續保送上壘後，他把握機會對藍鳥2A投手Michael Dominguez轟出中外野全壘打，為球隊打出氣勢，並以9比1擊敗藍鳥2A。李灝宇開轟後4打席都熄火，5打數1安打，貢獻3打點，打擊率.273。

近期超火燙的李灝宇已經連10戰安打，長打表現非常穩定，5月累計5轟後，6月更是在近4戰就敲出3轟，本季第9轟出爐追平2022年生涯單季最多，也追平隊友ChrisMeyers並列全隊第一，目前累計35打點則為全隊最多、並列聯盟第二。

海盜2A鄭宗哲擔任開路先鋒鎮守游擊，前兩打席分別為游擊滾地球、三振，5局上對巨人2A投手Carson Ragsdale轟出右外野全壘打，幫助球隊追近至2比3，不過最終海盜2A仍以6比10落敗。鄭宗哲5打數1發全壘打，吞下2K，打擊率.213。

關鍵字： 棒球李灝宇鄭宗哲2A連續安打

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