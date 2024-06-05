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吉力吉撈變回「捕手砲」！葉總讚：守備越來越進入狀況

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者簡名杉／新北報導

由於味全龍主戰捕手蔣少宏前陣子受到左手腕傷勢影響，於是教練團讓強打吉力吉撈・鞏冠重回捕手大位，以往守備受到詬病的他，本季守備表現出色，龍隊總教練葉君璋也大讚他的防守表現越來越進入狀況，因此會讓球隊的捕手選擇有更多彈性。

▲吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）

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▲味全龍捕手吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）

本季吉力吉撈以捕手身份出賽14場比賽，光是5月他就蹲了9場，目前107次守備機會僅發生1次守備失誤，沒有任何捕逸、有4次阻殺成功，目前阻殺率是.235。

葉總指出，吉力吉撈跟投手的搭配很不錯，對比賽的掌控也很好，可以感覺到他在防守端越來越上手、越來越進入狀況，對球隊來說，捕手的調度空間會比較大。

吉力吉撈本季比較大的問題還是在盜壘阻殺部分，5月11日、29日出戰台鋼雄鷹的比賽，他甚至都單場被盜3次壘，目前已經被對方跑者盜壘成功13次，僅次於樂天桃猿嚴宏鈞的18次以及張閔勛的15次，跟中信兄弟高宇杰並列聯盟第三多，但葉總表示，吉力吉撈的阻殺能力有開始找回狀況，傳二壘的速度快蠻多的，「慢慢回到他在美國的樣子。」

▲味全龍投手林凱威。（圖／記者林敬旻攝）

▲味全龍守護神林凱威。（圖／記者林敬旻攝）

而球隊守護神林凱威近況不佳，最近5場比賽有4場失分，共丟掉8分、吞下1敗、2次救援失敗，防禦率也從1.08飆升到4.66，葉君璋坦言球員遇到低潮是難免的，不一定是心理問題或技術問題，有時候這兩個問題會互相影響，指出林凱威今天已經有做出一些調整，相信他能趕快恢復信心、找回狀態。

關鍵字： 吉力吉撈葉君璋味全龍林凱威

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