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NBA沒人怕詹皇？　前隊友庫茲馬轉發他「秒消氣」影片：笑死

記者游郁香／綜合報導

39歲天王詹姆斯(LeBron James)宰制聯盟超過20年，卻有些前隊友、前輩和球評聲稱「沒人怕詹皇」。與詹皇當過3年隊友的庫茲馬(Kyle Kuzma)，近日轉發了一個「NBA球員不怕詹姆斯」的影片，可以看到詹皇被對手拍落的球打到頭，當下有些惱怒，但對方道歉後他秒消氣，庫茲馬直呼，「太好笑了！」

《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)曾在節目上堅决主張，NBA球員從未像害怕喬丹(Michael Jordan)那樣懼怕詹姆斯，當下就遭到可能成為湖人新帥的瑞迪克(JJ Redick)反駁，瑞迪克認為詹皇在同儕中獲得的尊重，以及在場上的宰制力無庸置疑。

▲▼湖人庫茲馬、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

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▲效力湖人時期的庫茲馬與詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

熱火2連霸時期主控查莫斯(Mario Chalmers)也曾公開說，不會有人因為想到要對戰詹姆斯而害怕，「喬丹才是那個男人」。湖人傳奇歐尼爾(Shaquille O'Neal)今年在節目上也發表過類似言論，他告訴查莫斯，「我聽球員說過，包括我自己在內，我怕喬丹。我聽過你們這一代的球員說我怕Kobe。我從來沒聽過任何球員說他們怕詹姆斯。」

湖人2020年冠軍成員庫茲馬近日也加入這個話題，他轉發一個「NBA球員不怕詹姆斯」的影片，內容是2020年西區準決賽G5，詹姆斯單打吸引小瑞佛斯(Austin Rivers)犯規，隨後小瑞佛斯想搶球，卻意外把球拍落，不偏不倚打到詹皇的頭，詹皇隨即有些惱怒地轉過身，但見對方道歉後，他秒消氣，只是搖了搖自己的頭就走掉。

▲▼湖人詹姆斯（LeBron James）、庫茲馬（Kyle Kuzma） 。（圖／CFP）

▲詹姆斯與庫茲馬。（圖／CFP）

當時庫茲馬也在場上，他似乎覺得詹姆斯的反應很有趣，臉上露出笑意。時隔4年再看到這一幕，庫茲馬再次轉發並寫道，「這真的太好笑了，笑死我了哈哈哈哈。」

有球迷重溫這段影片後表示，「詹姆斯身高6呎9吋、體重250磅，擁有如神一般的運動能力。我們應該慶幸這個人不暴力。」有人則分析，這影片根本跟對手害不害怕詹皇無關，「小瑞佛斯並沒有打算用球打LBJ，他也禮貌地說了聲對不起，事情就這樣結束。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇庫茲馬

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