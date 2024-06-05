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被爆與波辛基斯有心結　唐西奇回嗆帕森斯：只聊過2次他怎知？

記者游郁香／綜合報導

獨行俠將與東區老牌勁旅塞爾提克爭奪總冠軍，兩隊都有主力要對決前東家，即將在總決賽G1回歸的綠衫軍「獨角獸」波辛基斯(Kristaps Porzingis)，曾與「金童」唐西奇(Luka Doncic)搭檔過2.5季就拆夥，前「高富帥」射手帕森斯(Chandler Parsons)直言兩人有心結，唐西奇得知後回嗆，「他怎麼知道？」

▲▼獨行俠金童唐西奇與前搭檔波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠金童唐西奇與前搭檔波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

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前「高富帥」射手帕森斯轉任球評後，時不時就有「辛辣」發言，例如直接說除非各隊能得到天王詹姆斯(LeBron James)，否則根本沒人真心想選「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)。最近他又將話鋒轉到昔日獨行俠搭檔唐西奇與波辛基斯身上，「唐西奇不喜歡和波辛基斯一起打球，他們之間有心結。」

記者很快就將此事告訴唐西奇，並詢問他的看法，對此「金童」相當不以為然，「我可能只和帕森斯聊過兩次，我不知道他怎麼知道那些。KP和我的關係很好，我不知道為什麼有人會說些別的。」

帕森斯隨後再次回應，「我有說是唐西奇告訴我的嗎？不需要是天才也能看出他們不在同一個頻率上。但很高興他們的友誼很牢固，其中一位將成為總冠軍。」

事實上，自波辛基斯來到達拉斯後，就屢次被爆與唐西奇不合，獨行俠在2022年季中，雙方合作僅2.5季之下，就將把他交易到巫師，當時他身上5年1.58億美元的合約才走到第3年。

▲▼獨行俠金童唐西奇與前搭檔波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲波辛基斯僅在達拉斯待了2.5季就被交易。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇波辛基斯帕森斯

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