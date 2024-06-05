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被罰2400萬值得！獨行俠擺爛換來「唐西奇愛將」　菜鳥長人很關鍵

▲▼唐西奇愛將里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇與里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠去年為保住首輪籤，刻意在例行賽最後2戰輪休主力，讓喜歡競爭的「金童」唐西奇(Luka Doncic)很不滿，還因此收到聯盟開出的75萬美元(約2400萬台幣)罰單。最終達拉斯保住2023年的10號籤，並把它交易到雷霆，換回第12順位長人里夫利二世(Dereck Lively II)，如今看來這波操作相當成功。

獨行俠在2019年的波辛基斯(Kristaps Porzingis)交易案中，將2023年的首輪選秀權送往尼克，這枚首輪籤是前10順位保護，達拉斯在例行賽的排名越後面，就越有機會取得該年的前10順位，最終高層決定提前「放棄」例行賽最後2戰，此舉一度惹惱當家頭牌唐西奇，他曾直言「不喜歡」。

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當時NBA官方以達拉斯違反球員的休息政策，破壞這項運動的誠信，辜負球迷和整個聯盟，祭出75萬美元(約2288萬台幣)的罰單。不過獨行俠如願保住這枚10號籤，並在選秀會上展開行動，以第10順位選了肯塔基大學的華萊士(Cason Wallace)，將他與資深射手貝坦斯(Davis Bertans)打包到雷霆，換回12號籤和一個價值1700萬美元的交易特例。

▲▼唐西奇愛將里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

當時獨行俠換來的第12順位新秀，正是在今年西區冠軍賽16投全部命中的長人里夫利二世，這位216公分中鋒與「金童」唐西奇搭配得宜，是主力輪替陣容成員，例行賽出賽55場，先發42場，以場均8.8分、6.9籃板和1.4火鍋，入選年度新秀第2隊。

里夫利二世首次登上季後賽舞台也毫無懼色，屢次有關鍵演出，他成為籃下的威脅，還能保護自家的籃框，季後賽16戰場均能砍8.6分、7.2籃板、1.6助攻和1.2火鍋，他的價值遠超75萬美元的罰款。

唐西奇對里夫利二世讚譽有加，每次談到這位20歲長人時總是笑容滿面，他曾在西冠G6賽後表示，「這太瘋狂了，他還是一個新秀。他有著令人難以置信的潛力，我很高興獨行俠選了他。」

▲▼唐西奇愛將里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇與里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇里夫利二世

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