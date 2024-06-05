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扭屁股版村上宗隆打法差點開轟　陳修訢最終目標打職棒

▲玉山盃青棒賽彰化縣陳修訢 。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃青棒賽彰化縣陳修訢 。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／新北報導

玉山盃青棒賽彰化縣今天（5日）可以淘汰高雄市，目前才高一的陳修訢用著「扭屁股」版的村上宗隆打法，在2局上的右外野二壘安打十分關鍵。

陳修訢是大理高中國中部出身，去年加入彰藝高中，教練劉政儐表示，陳修訢去年扛中心打者4、5棒，這次比賽因為狀況不好，安排埋伏在第7、8棒調整，昨天也是關鍵敲出安打。

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今天2局上二出局一、三壘有人，陳修訢打出擊中右外野全壘打牆的二壘安打，差一點是一支3分砲，他說：「教練跟我講放鬆，讓腦袋放空，球來就打出了，打到之後以為會飛出去全壘打。」

「有打過全壘打。感覺會飛出去，」陳修訢表示，2周前跟台中聯隊友誼賽有開轟，但正式比賽還沒開轟。

為什麼從中心打者變成8棒？陳修訢說：「我容易想太多，心態要再調整，要再從8棒慢慢拚回中心棒次。」

雖然才高一，但陳修訢設定了短、中、長期的目標，他表示，短期先打全壘打，中期進國手，最終目標進職棒。

陳修訢的偶像是日職柳田悠岐，但他國中的打法卻是學村上宗隆，目前有做調整還是像村上，村上的打擊是比較安靜，但陳修訢卻改成「扭屁股版」，他說：「扭屁股時打擊會有節奏感。」

關鍵字： 棒球玉山盃

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