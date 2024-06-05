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讚厄文天賦史上最狂！看他成長很自豪　詹皇：很生氣不再是夥伴

▲厄文（Kyrie Irving）與詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文（Kyrie Irving）與詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）本季率領獨行俠打進NBA總冠軍賽，將會師聯盟龍頭波士頓塞爾提克，在精彩好戲上演前，厄文昔日在騎士的隊友兼老大哥、「詹皇」詹姆斯（LeBron James），在播客節目上大讚厄文的球技，感嘆兩人不再是隊友。

詹姆斯在個人播客節目《Mind the Game》最新一集中，與前帥哥射手瑞迪克（JJ Redick）聊到老隊友厄文，並提到厄文帶給獨行俠的影響。

「我會將厄文稱作巫師。」詹姆斯盛讚厄文，「達拉斯也許不僅能夠贏得西區冠軍，他們還可能贏得總冠軍，因為厄文是NBA有史以來最有天賦的球員。」

「現在看到他繼續成長，我感到非常高興和自豪，同時我也非常生氣，因為我不再是他的夥伴了，我還記得那些美好時光。」詹姆斯如此說道。兩人從2014到17年在克利夫蘭騎士一起打了三個賽季，這三年都闖進總冠軍賽並在2016年奪下隊史首冠，那年的搶七戰，詹姆斯關鍵追魂鍋以及厄文鎖定冠軍的三分彈仍讓人記憶猶新。

厄文在2017年夏天請求交易離開克里夫蘭，部分原因是為了能在離開詹姆斯後，展現他影響比賽的能力。隨後厄文被交易到塞爾提克，歷經幾個賽季後，厄文重新與詹姆斯取得聯繫，詢問如何帶領年輕的綠衫軍，當時他們也惺惺相惜，對彼此產生了更深的欣賞。

關鍵字： NBA詹姆斯厄文

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