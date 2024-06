讚厄文天賦史上最狂！看他成長很自豪　詹皇：很生氣不再是夥伴

▲厄文(Kyrie Irving)與詹姆斯(LeBron James)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

唐西奇(Luka Doncic)與厄文(Kyrie Irving)本季率領獨行俠打進NBA總冠軍賽,將會師聯盟龍頭波士頓塞爾提克,在精彩好戲上演前,厄文昔日在騎士的隊友兼老大哥、「詹皇」詹姆斯(LeBron James),在播客節目上大讚厄文的球技,感嘆兩人不再是隊友。

“I'm so f*cking mad that I am not his running mate anymore... He's the most gifted player the NBA has ever seen.”



- LeBron James on Kyrie Irving



(Via @mindthegamepod / h/t @ClutchPoints )



pic.twitter.com/nbI0zO4KdP