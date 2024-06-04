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王維中8K勝投飛了　葉總談「林凱威劇場」：這個位置壓力滿大的

▲▼味全龍王維中。（圖／味全龍提供）

▲味全龍王維中。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／新北報導

味全龍4日作客富邦悍將以6比3獲勝，王維中優質先發單場8K，因林凱威8局下遇到亂流「開劇場」而被扳平比數，勝投飛了。總教練葉君璋評價王維中狀況真的不錯，也談到林凱威近期連續兩戰失分狀況，會協助他調整。

王維中主投6局，剛好100球，被敲5支安打，奪8次三振本季最多，失1分，連2戰優質先發，防禦率降至3.55。葉總表示，「他今天表現真的不錯，一開始還是有狀況，但越投越好。」聽聞飆8K為本季新高，葉總也驚訝地說，「真的嗎？他今天狀況真的很好。」

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王維中投球內容比前一場對台鋼雄鷹還要好，捕手搭擋吉力吉撈・鞏冠表示，「他這場在控球及對決打者方面，都做得比前一場還要好，更積極而不閃躲，有時他被其他球隊咬中時，想法就會多一點，這場很積極進攻好球帶。」

林凱威連兩戰失分，葉總坦言，「在他這個位置壓力滿大的，有時候一場不好就會連帶下去，會繼續幫他調整，讓他慢慢恢復正常。」近期陷入低潮是每年都會有的狀況，葉總說，「像去年春訓就遇到，所以沒有登錄在一軍，今年一開始不錯，現在就遇到這樣的狀況，投手一整年總會遇到這種時刻，不管是心理或動作上，再調整就好了。」

味全龍單場3次滿壘，只把握一次，葉總坦言，「今年這樣狀況滿多的，只要把握住一次就夠了。」吉力吉撈連兩戰扮演關鍵角色，葉總也說，「他不管在蹲捕或打擊，都對球隊幫助滿大的。」

關鍵字： 味全龍王維中富邦悍將8K優質先發

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