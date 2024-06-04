選秀大年遇旅外潮！中職球探感嘆：頂級都出去、優秀的選不了

▲平鎮高中畢業的林維恩將加盟運動家。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職選秀倒數約一個月，原本預期投入中職選秀的高中應屆畢業生，紛紛出走尋求旅外夢，最多恐怕衝擊前兩輪，讓中職球探感嘆，「不只頂級都出去，連『優秀的』都選不了。」

平鎮高中林維恩以破百萬美元的簽約金加盟運動家，柯敬賢有望在今年或明年加盟道奇，簽約金預期60萬美元以上，黃錦豪則選擇旅日，簽約金預期有新台幣500萬水準，連兩屆U18世界盃登板林鉑濬則會在明年初旅美，早在去年日職育成選秀，養樂多也先挑走鶯歌工商的「台日混血兒」徐翔聖。

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此外，穀保家商的張峻瑋、陳霆豪、陳睦衡、黃仲翔，還有平鎮高中的陽念希，以及鶯歌工商的曾偉喆等，都在考慮中，不一定會投入中職選秀。中職Ｂ球探說，「不是說選秀大年嗎？應該是美金大年吧！說不定是史上最多人出國的一屆，連黃錦豪都選擇旅日。」

中職A球探表示，「國內環境沒有提升，也不能要求高中生別出國，以今年來看，不是頂級出去而已，連優秀的球員都出去。以前是簽約金達到40至50萬美金的頂級球員旅外，現在大家都好像有旅外意願，連黃錦豪都要出國。若條件都差不多，單就環境來說，國外還是有比較吸引力。」

中職B球探也提到，「好的選手都出國啊！什麼時候中職球團才能成為高中生心中第一，不會是墊檔的選擇呢？頂級球員出國沒話說，對於實力中上球員，只是抱持拚拚看、賭一把的想法，家長和球員要想清楚，因為不見得是好事，這些球員還是要了解自己能力到哪裡。」

中職目前最高簽約金紀錄仍由2002年蔡仲南所保持，獲得600萬元並設立「障礙」。近年來高中生選秀首輪達到500萬以上水準有劉基鴻、曾子祐、戴培峰及林佳緯等人。B球探認為，「簽約金也許有調整空間，但這不構成他們不選擇中職的原因，若真的是好選手，留在中職3年後說不定可以再拚一筆簽約金，可以領兩次，加薪也會成長不少，旅外返台不能再領簽約金，生涯只領一次。」

中職若能成功輸出旅外球員，或許也能增加高中球員留下來的誘因，中職A球探說，「進中職3年後挑戰更高層級，例如到美職2A、3A或日職，也是一種想法，不用從新人聯盟出發，只是留在中職有沒有辦法穩定成長，就是很大的因素。」古林睿煬與徐若熙是目前最被看好能挑戰旅外的中職球員，日前也吸引不少國外球探到場關注。B球探則認為，中職球團訓練也不差，還是期待能成為高中球員的首選。

▲鶯歌工商徐翔聖去年與養樂多簽意向書，預計今年加盟。（圖／記者楊舒帆攝）