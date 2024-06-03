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玉山盃／最後一次不留遺憾　南投縣隊長曾冠倫再見安打當英雄

▲▼玉山盃南投縣延長賽再見安打贏球。（圖／中華棒協提供）

▲▼玉山盃南投縣曾冠倫延長賽再見安打贏球。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃全國青棒錦標賽3日A組勝部賽事，南投縣與彰化縣激戰到延長賽才分出勝負，南投縣靠著隊長曾冠倫再見安打當英雄，最終以2比1氣走對手。

南投縣先發投手黃天豪未滿4局，用球數65球就退場，教練陳韋誠賽後解釋，「觀察他體力下滑，賽前就預定讓谷懿書接替登板，因為他是較穩定的球員，而且今天表現超乎預期。」

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谷懿書順利凍結彰化縣打線，南投縣則在7局下把握最後機會，保送上壘後利用短打推進，兩出局後，林鈺翔代打建功掃出安打，彰化縣回傳球發生失誤，讓南投縣跑者搶下追平分。進入延長賽後，曾冠倫8局下滿壘敲安打向對方說再見。

谷懿書後援4.2局，被敲2安打，有4次保送，奪5次三振，其中2K都在延長賽8局上送出，成功瓦解對方士氣。陳韋誠透露，「他握有直球、曲球及指叉球，今天指叉球的揮空率很不錯。」

曾冠倫經常在比賽的關鍵時刻建功，陳韋誠細數他在木棒聯賽曾對大理高中、大同高中都有關鍵一擊。曾冠倫前3打席都熄火，他坦言設定球路沒做好，「最後一打席想替球隊贏球，有咬中球心，前面打不好時有鼓勵隊友，失誤就是失誤，下一球再來。」

曾冠倫在國小沒有科班經驗，透過引薦國中開始加入棒球隊，高中時期成長多，玉山盃是青棒階段最後一次大賽，所以不想留下遺憾，也順利達成8強目標，期待能再繼續闖關。

▲▼玉山盃南投縣延長賽再見安打贏球。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃南投縣延長賽贏球。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 南投縣彰化縣玉山盃延長賽曾冠倫

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