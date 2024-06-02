決勝盤1比4落後史詩逆轉勝　茲韋列夫連7年挺進法網16強

茲韋列夫（Alexander Zverev）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

世界排名第四的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）在今天（2日）深夜凌晨出戰法網男單第三輪，這場比賽茲韋列夫展現頑強鬥志，克服決勝第五盤遭雙破發、1比4落後的窘境，以3比6、6比4、6比2、4比6、7比6（10：3）大逆轉荷蘭一哥格里克斯普爾（Tallon Griekspoor），連續第7年闖入法網男單第4輪。

在總盤數2比1領先後，茲韋列夫的正拍開始頻頻出現失誤，回擊球質也下降，格里克斯普爾抓住機會，提升回拍力道以及發球品質，拿下第四盤扳平總盤數後，格里克斯普爾在決勝盤中雙破發成功，取得4比1領先。

然而，格里克斯普爾卻在接下來的兩個發球局中出現三次雙發失誤，發球狀態下滑的他也讓茲韋列夫有機可趁，重整旗鼓的小Z連下三局將比分追至4比4，並在搶十大戰中完全宰制賽場，以10比3拿下搶十，成為4小時13分血戰的最後贏家。

Marathon Man



Relive the best moments from Alexander Zverev's four hour 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6[10-3] win over Griekspoor on Day 7. #RolandGarros pic.twitter.com/sDhbs8kV9m — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2024

「哇，這場比賽太不可思議了，他是一位非常危險的球員，」茲韋列夫賽後受訪時說道，「與他的比賽總是很艱難，這場比賽所有的讚譽都歸功於他，他拚到了最後。比賽的勝負就在一兩個球之間，他真的是一位了不起的選手和鬥士，今天的氛圍太棒了，我享受了每一秒」。

先前在羅馬大師賽奪冠的茲韋列夫，法網首輪就直落3擊敗西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），隨後又擊敗比利時好手高芬（David Goffin）以及格里克斯普爾連，近來紅土9連勝，第四輪對手將是丹麥好手魯內（Holger Rune）。