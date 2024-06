決勝盤1比4落後史詩逆轉勝　茲韋列夫連7年挺進法網16強

茲韋列夫(Alexander Zverev)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

世界排名第四的德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev)在今天(2日)深夜凌晨出戰法網男單第三輪,這場比賽茲韋列夫展現頑強鬥志,克服決勝第五盤遭雙破發、1比4落後的窘境,以3比6、6比4、6比2、4比6、7比6(10:3)大逆轉荷蘭一哥格里克斯普爾(Tallon Griekspoor),連續第7年闖入法網男單第4輪。

在總盤數2比1領先後,茲韋列夫的正拍開始頻頻出現失誤,回擊球質也下降,格里克斯普爾抓住機會,提升回拍力道以及發球品質,拿下第四盤扳平總盤數後,格里克斯普爾在決勝盤中雙破發成功,取得4比1領先。

然而,格里克斯普爾卻在接下來的兩個發球局中出現三次雙發失誤,發球狀態下滑的他也讓茲韋列夫有機可趁,重整旗鼓的小Z連下三局將比分追至4比4,並在搶十大戰中完全宰制賽場,以10比3拿下搶十,成為4小時13分血戰的最後贏家。

