達比修有、馬茲哥洛夫都受傷！　教士先發受衝擊

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

聖地牙哥教士今天（2日）宣布，日籍先發達比修有、馬茲哥洛夫（Joe Musgrove）雙雙進入15天傷兵名單，教士先發輪值受到衝擊。

達比修有3天前先發面對馬林魚，主投3局使用66球送出2K，被敲6支安打，共失掉3分，當時由於左大腿後肌緊繃提前退場。不過根據大聯盟官網報導，教士總教練薛德（Mike Shildt）表示，「關於達比修的回應是情況有所好轉，但我們知道這些（腹股溝）部位會很棘手，因此我們想確保他完全康復。」

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馬茲哥洛夫上一場出賽是5月27日對洋基先發，主投5.1局5K失1分，但日前練投時感到手肘不適，教士總教練薛德表示，「馬茲哥洛夫最後一次練投時，感到手肘有些發炎，他會繼續進行檢查，我們也有數據紀錄，但結構上我們覺得沒有問題，我們會給他一段休息時間，希望他能早日回歸。」

本季達比修有在56.1局中拿下4勝3敗，防禦率3.20；馬茲哥洛夫在49.1局拿下3勝4敗，防禦率為5.66。雖然少了2位先發，但總教練薛德認為剩下的先發投手可以調整過來，「今年我們已經面臨過挑戰。」

▲馬茲哥洛夫（Joe Musgrove）。（圖／達志影像／美聯社）