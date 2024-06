喬科維奇5盤驚天逆轉！追上費德勒神紀錄　連15年闖法網16強

▲喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

塞爾維亞世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)今天(2日)凌晨出戰法網男單32強,在鏖戰4小時29分鐘後,喬科維奇在羅蘭加洛斯球場上演盤數1比2落後的超級逆轉,以7比5、6比7(6)、2比6、6比3、6比0擊敗穆塞蒂(Lorenzo Musetti),連續第15年闖進法網男單16強。

首盤喬帥掌握關鍵破發機會7比5拿下,雖然次盤沒能把握4比1的領先優勢,被穆塞蒂逆轉拿下搶7,之後甚至還以2比6丟掉第3盤,但喬科維奇寶刀未老,第4盤重整旗鼓,加深回拍力道及發球球質後拿下第4盤,決勝第5盤更是一鼓作氣連拿6局賞給穆塞蒂一顆「貝果」。

血戰4小時29分鐘的喬科維奇如願收下職業生涯第369場大滿貫勝利,追平費德勒(Roger Federer)的紀錄,並列網球史上獲得最多大滿貫勝利的男單選手,且喬帥只有49敗,優於費爸的60敗

「我遇到了真正的麻煩,這要歸功於穆塞蒂,他讓我在球場上感到不舒服,並打出了一些非常棒的網球。有一刻,我真的不知道該怎麼辦。」37歲的喬科維奇賽後受訪時說道,「在第三盤和第四盤開始時我的感覺不太好,很高興我能挺過,讓我們接著看下去吧」。

