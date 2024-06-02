喬科維奇5盤驚天逆轉！追上費德勒神紀錄　連15年闖法網16強

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天（2日）凌晨出戰法網男單32強，在鏖戰4小時29分鐘後，喬科維奇在羅蘭加洛斯球場上演盤數1比2落後的超級逆轉，以7比5、6比7（6）、2比6、6比3、6比0擊敗穆塞蒂（Lorenzo Musetti），連續第15年闖進法網男單16強。

首盤喬帥掌握關鍵破發機會7比5拿下，雖然次盤沒能把握4比1的領先優勢，被穆塞蒂逆轉拿下搶7，之後甚至還以2比6丟掉第3盤，但喬科維奇寶刀未老，第4盤重整旗鼓，加深回拍力道及發球球質後拿下第4盤，決勝第5盤更是一鼓作氣連拿6局賞給穆塞蒂一顆「貝果」。

血戰4小時29分鐘的喬科維奇如願收下職業生涯第369場大滿貫勝利，追平費德勒（Roger Federer）的紀錄，並列網球史上獲得最多大滿貫勝利的男單選手，且喬帥只有49敗，優於費爸的60敗

「我遇到了真正的麻煩，這要歸功於穆塞蒂，他讓我在球場上感到不舒服，並打出了一些非常棒的網球。有一刻，我真的不知道該怎麼辦。」37歲的喬科維奇賽後受訪時說道，「在第三盤和第四盤開始時我的感覺不太好，很高興我能挺過，讓我們接著看下去吧」。

賽事於巴黎凌晨3點08分結束，打破了法網之前賽事最晚於凌晨1點25分的結束時間。

去年喬帥在四大賽中豪奪三座大滿貫，以生涯24座大滿貫創造歷史，但本季至今一冠難求，今年法網喬科維奇必須打進最終決賽才能力保球王頭銜，否則將被義大利二號種子辛納（Jannik Sinner）超越，至於第四輪對手將是阿根廷23號種子塞倫多洛（Francisco Cerundolo）。