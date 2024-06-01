玉山盃／台北市投手車輪戰勝苗栗　苗栗終於打出唯一1安

▲玉山盃青棒賽台北市 。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／新北報導

玉山盃青棒賽今天（1日）進行敗部比賽，台北市昨天打到延長賽以1分敗給新北市，落入敗部後今天出戰實力較弱的苗栗縣，採取投手車輪戰，以8比0輕鬆取勝，苗栗縣連吞2敗遭到淘汰。

台北市今天由陳煒誠、董秉紘、邱柏澔、林佑謙、李庭毅及林緯宸6位投手輪番上場，只有李庭毅投2局，6人只被打出1支安打。

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▲玉山盃青棒賽台北市投手陳煒誠 。（圖／中華棒協提供）

前2局台北市火力受到苗栗縣先發投手羅士博壓制沒有得分，3局上利用觸身球及暴傳、高飛犧牲打攻下1分。

台北市在4局上火力發揮，無人出局後保送上壘，陳子恩敲出右外野三壘安打攻下1分帶動攻勢，高飛犧牲打之後，鄧富洋、張皓翔連2支一壘安打加上高均騰的右外野三壘安打，再攻進3分。

5局上台北市沒有安打，靠保送及失誤取得2分，6局上利用保送及安打再得1分，最後以8比0獲勝。在敗部繼續。

羅際威、陳子恩及高均騰都有三壘安打，其中高均騰在4局下差點跑出場內全壘打，打出右外野深遠安打，繞過三壘要衝本壘時時跌倒，只能回到三壘。

▲玉山盃青棒賽台北市陳子恩 。（圖／中華棒協提供）

對於球隊的表現，台北市總教練陳慶國表示，苗栗縣是單一球隊且有女選手，今天比賽以調整方式去進行，上一場對新北市只有2位投手。今天投手教練林其緯決定用投手車輪戰。野手則用用一、二年級下去輪流打。

陳慶國表示，昨天對新北市比賽，選手不會怯場，集訓時有跟大學友誼賽，調整差不多，昨天打到突破僵局後輸球，小孩子都盡力了。

苗栗縣由興商工棒球隊單一球隊代表，5月30日首戰嘉義縣5局0比11敗戰，沒有打出安打，今天前3局也是9上9下，4局下2出局後林宥勳打出右外野落地安打，撲向一壘完成本屆比賽第1支安打，也是唯一一支安打。

▲玉山盃青棒賽苗栗投手羅士博 。（圖／中華棒協提供）

女總教練梁逸姗稱讚今天先發投手羅士博的表現，她表示，「羅士博主要守游擊，本來狀況不是很好，但今天表現出乎意料之外，前3局投得不錯。」

羅士博先發投3.2局被5支安打、1次保送、1次觸身球，有2次三振，失5分，他在前3局只被2支安打，失1分。

梁逸姗是玉山盃史上第一位女教頭，她表示，三級棒球都有帶過，第一次打玉山盃很特別，因此別縣市是聯隊，聯隊實力比較好，但苗栗縣是單一球隊，而且不少選手以前沒打過球。

對於跟台北市打到7局，梁逸姗笑說，「要偷笑了， 後面不穩定，之前比賽容易被扣倒，他們（台北市）5局之後就放生了。」

▲玉山盃青棒賽苗栗縣美技接殺 。（圖／中華棒協提供）