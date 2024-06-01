運動雲

>

玉山盃／台北市投手車輪戰勝苗栗　苗栗終於打出唯一1安

▲玉山盃青棒賽台北市 。（圖／中華棒協供）

▲玉山盃青棒賽台北市 。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／新北報導

玉山盃青棒賽今天（1日）進行敗部比賽，台北市昨天打到延長賽以1分敗給新北市，落入敗部後今天出戰實力較弱的苗栗縣，採取投手車輪戰，以8比0輕鬆取勝，苗栗縣連吞2敗遭到淘汰。

台北市今天由陳煒誠、董秉紘、邱柏澔、林佑謙、李庭毅及林緯宸6位投手輪番上場，只有李庭毅投2局，6人只被打出1支安打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玉山盃青棒賽台北市投手陳煒誠 。（圖／中華棒協供）

▲玉山盃青棒賽台北市投手陳煒誠 。（圖／中華棒協提供）

前2局台北市火力受到苗栗縣先發投手羅士博壓制沒有得分，3局上利用觸身球及暴傳、高飛犧牲打攻下1分。

台北市在4局上火力發揮，無人出局後保送上壘，陳子恩敲出右外野三壘安打攻下1分帶動攻勢，高飛犧牲打之後，鄧富洋、張皓翔連2支一壘安打加上高均騰的右外野三壘安打，再攻進3分。

5局上台北市沒有安打，靠保送及失誤取得2分，6局上利用保送及安打再得1分，最後以8比0獲勝。在敗部繼續。

羅際威、陳子恩及高均騰都有三壘安打，其中高均騰在4局下差點跑出場內全壘打，打出右外野深遠安打，繞過三壘要衝本壘時時跌倒，只能回到三壘。

▲玉山盃青棒賽台北市陳子恩 。（圖／中華棒協供）

▲玉山盃青棒賽台北市陳子恩 。（圖／中華棒協提供）

對於球隊的表現，台北市總教練陳慶國表示，苗栗縣是單一球隊且有女選手，今天比賽以調整方式去進行，上一場對新北市只有2位投手。今天投手教練林其緯決定用投手車輪戰。野手則用用一、二年級下去輪流打。

陳慶國表示，昨天對新北市比賽，選手不會怯場，集訓時有跟大學友誼賽，調整差不多，昨天打到突破僵局後輸球，小孩子都盡力了。

苗栗縣由興商工棒球隊單一球隊代表，5月30日首戰嘉義縣5局0比11敗戰，沒有打出安打，今天前3局也是9上9下，4局下2出局後林宥勳打出右外野落地安打，撲向一壘完成本屆比賽第1支安打，也是唯一一支安打。

▲玉山盃青棒賽苗栗投手羅士博 。（圖／中華棒協供）

▲玉山盃青棒賽苗栗投手羅士博 。（圖／中華棒協提供）

女總教練梁逸姗稱讚今天先發投手羅士博的表現，她表示，「羅士博主要守游擊，本來狀況不是很好，但今天表現出乎意料之外，前3局投得不錯。」

羅士博先發投3.2局被5支安打、1次保送、1次觸身球，有2次三振，失5分，他在前3局只被2支安打，失1分。

梁逸姗是玉山盃史上第一位女教頭，她表示，三級棒球都有帶過，第一次打玉山盃很特別，因此別縣市是聯隊，聯隊實力比較好，但苗栗縣是單一球隊，而且不少選手以前沒打過球。

對於跟台北市打到7局，梁逸姗笑說，「要偷笑了， 後面不穩定，之前比賽容易被扣倒，他們（台北市）5局之後就放生了。」

▲玉山盃青棒賽苗栗縣美技接殺 。（圖／中華棒協供）

▲玉山盃青棒賽苗栗縣美技接殺 。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 棒球玉山盃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

鄭凱文開始牛棚練投　王建民談魏碩成2.2局爆6分

鄭凱文開始牛棚練投　王建民談魏碩成2.2局爆6分

對決悍將不敗！迷信羅昂「不想聽」　盼重現上季季冠軍場景

對決悍將不敗！迷信羅昂「不想聽」　盼重現上季季冠軍場景

擺脫大爛隊變西冠功臣！他超派姿勢爆紅　英雄哥：怎麼辦到的？

擺脫大爛隊變西冠功臣！他超派姿勢爆紅　英雄哥：怎麼辦到的？

瘋傳太妍去兄弟大巨蛋K歌主題日　球團：韓國藝人仍在洽談中

瘋傳太妍去兄弟大巨蛋K歌主題日　球團：韓國藝人仍在洽談中

詹皇之後最強22歲猛將　灰狼艾德華茲季後賽創400+100+100神紀錄

詹皇之後最強22歲猛將　灰狼艾德華茲季後賽創400+100+100神紀錄

台鋼單局7分改寫隊史紀錄　13比2痛宰樂天

台鋼單局7分改寫隊史紀錄　13比2痛宰樂天

點了好久的魔術數字終於亮起　林岳平：歸零才是目標

點了好久的魔術數字終於亮起　林岳平：歸零才是目標

清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場　手臂狀況逐漸恢復

清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場　手臂狀況逐漸恢復

袋棍球校際聯賽邁向第7屆　盼加強風氣放眼洛杉磯奧運

袋棍球校際聯賽邁向第7屆　盼加強風氣放眼洛杉磯奧運

體操世界盃柯柏挑戰賽　「亞洲貓王」預賽第1晉決賽

體操世界盃柯柏挑戰賽　「亞洲貓王」預賽第1晉決賽

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

熱門新聞

鄭凱文開始牛棚練投　王建民談魏碩成2.2局爆6分

對決悍將不敗！迷信羅昂「不想聽」　盼重現上季季冠軍場景

擺脫大爛隊變西冠功臣！他超派姿勢爆紅　英雄哥：怎麼辦到的？

瘋傳太妍去兄弟大巨蛋K歌主題日　球團：韓國藝人仍在洽談中

詹皇之後最強22歲猛將　灰狼艾德華茲季後賽創400+100+100神紀錄

台鋼單局7分改寫隊史紀錄　13比2痛宰樂天

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭凱文開始牛棚　王建民談魏碩成

2羅昂盼重現上季季冠軍場景

3擺脫大爛隊變西冠功臣！他超派姿勢爆紅

4傳太妍去兄弟大巨蛋主題日　球團回應

5詹皇之後最強　蟻人創22歲猛將神紀錄

最新新聞

1紅人克魯茲飆速助殺守下勝利！

2台北市投手車輪戰取勝　苗栗打出唯一1安

3苗栗女將出賽　翁麗雅難忘王念好場外轟

4大谷選保送　道奇1比4中斷3連勝

5藤浪晉太郎右肩拉傷！要休6到8週

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366