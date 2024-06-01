2位先發整季報銷　金鶯戰力受重大影響

▲金鶯左投明斯（John Means）整季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巴爾的摩金鷹傳來噩耗，總管伊利亞斯（Mike Elias）宣布，先發左投明斯（John Means）和右投威爾斯（Tyler Wells）都將進行手術治療手肘尺骨側副韌帶（UCL），2位選手皆整季報銷。

根據大聯盟官網報導，目前還不清楚他們是否會進行手肘韌帶置換手術（Tommy John），不過2人之前都已接受過該手術。總管伊利亞斯對此表示，「這對我們和他們來說都是非常不幸的情況，對大家來說都是壞消息。但我們會好好照顧他們，並讓他們在適當的時候恢復到他們的水準。」

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先發輪值一下子少掉2位投手，對於金鶯戰力影響甚大，不過先前受傷的克雷默（Dean Kremer）有望在6月底前復出；小聯盟潛力新秀麥德莫特（Chayce McDermott ）、波維奇（Cade Povich）也可能登上大聯盟支援。

左投明斯去年從手肘韌帶置換手術回來，本季先發4場拿下2勝0敗，防禦率2.61。2019年拿下12勝11敗的他，生涯首度入選明星賽，但是他自2022年以來，在大聯盟只出賽10場，本季結束將成為自由球員；威爾斯2022年開始擔任先發，並在去年繳出生涯年，拿下7勝6敗，防禦率3.64。不過本季他先發3場吞2敗，防禦率5.87。

本季金鶯先發輪值防禦率為3.03，排名大聯盟第3好，目前戰績35勝19敗也排在美聯東區第2，對於是否會尋找先發投手，總管伊利亞斯表示，「我們需要看看整個發展情況，也會觀察小聯盟的情況等，這些傷病是重大事件，但我認為今天我們還不需要為了再添一名先發投手而採取行動，還有很多時間，所以我們會看看會發生什麼。」

▲金鶯右投威爾斯（Tyler Wells）整季報銷。（圖／達志影像／美聯社）