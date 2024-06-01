運動雲

>

2位先發整季報銷　金鶯戰力受重大影響

▲金鶯左投明斯（John Means）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯左投明斯（John Means）整季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巴爾的摩金鷹傳來噩耗，總管伊利亞斯（Mike Elias）宣布，先發左投明斯（John Means）和右投威爾斯（Tyler Wells）都將進行手術治療手肘尺骨側副韌帶（UCL），2位選手皆整季報銷。

根據大聯盟官網報導，目前還不清楚他們是否會進行手肘韌帶置換手術（Tommy John），不過2人之前都已接受過該手術。總管伊利亞斯對此表示，「這對我們和他們來說都是非常不幸的情況，對大家來說都是壞消息。但我們會好好照顧他們，並讓他們在適當的時候恢復到他們的水準。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

先發輪值一下子少掉2位投手，對於金鶯戰力影響甚大，不過先前受傷的克雷默（Dean Kremer）有望在6月底前復出；小聯盟潛力新秀麥德莫特（Chayce McDermott ）、波維奇（Cade Povich）也可能登上大聯盟支援。

左投明斯去年從手肘韌帶置換手術回來，本季先發4場拿下2勝0敗，防禦率2.61。2019年拿下12勝11敗的他，生涯首度入選明星賽，但是他自2022年以來，在大聯盟只出賽10場，本季結束將成為自由球員；威爾斯2022年開始擔任先發，並在去年繳出生涯年，拿下7勝6敗，防禦率3.64。不過本季他先發3場吞2敗，防禦率5.87。

本季金鶯先發輪值防禦率為3.03，排名大聯盟第3好，目前戰績35勝19敗也排在美聯東區第2，對於是否會尋找先發投手，總管伊利亞斯表示，「我們需要看看整個發展情況，也會觀察小聯盟的情況等，這些傷病是重大事件，但我認為今天我們還不需要為了再添一名先發投手而採取行動，還有很多時間，所以我們會看看會發生什麼。」

▲威爾斯（Tyler Wells）整季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯右投威爾斯（Tyler Wells）整季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球金鶯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

鄭凱文開始牛棚練投　王建民談魏碩成2.2局爆6分

鄭凱文開始牛棚練投　王建民談魏碩成2.2局爆6分

對決悍將不敗！迷信羅昂「不想聽」　盼重現上季季冠軍場景

對決悍將不敗！迷信羅昂「不想聽」　盼重現上季季冠軍場景

擺脫大爛隊變西冠功臣！他超派姿勢爆紅　英雄哥：怎麼辦到的？

擺脫大爛隊變西冠功臣！他超派姿勢爆紅　英雄哥：怎麼辦到的？

台鋼單局7分改寫隊史紀錄　13比2痛宰樂天

台鋼單局7分改寫隊史紀錄　13比2痛宰樂天

詹皇之後最強22歲猛將　灰狼艾德華茲季後賽創400+100+100神紀錄

詹皇之後最強22歲猛將　灰狼艾德華茲季後賽創400+100+100神紀錄

袋棍球校際聯賽邁向第7屆　盼加強風氣放眼洛杉磯奧運

袋棍球校際聯賽邁向第7屆　盼加強風氣放眼洛杉磯奧運

點了好久的魔術數字終於亮起　林岳平：歸零才是目標

點了好久的魔術數字終於亮起　林岳平：歸零才是目標

瘋傳太妍去兄弟大巨蛋K歌主題日　球團：韓國藝人仍在洽談中

瘋傳太妍去兄弟大巨蛋K歌主題日　球團：韓國藝人仍在洽談中

體操世界盃柯柏挑戰賽　「亞洲貓王」預賽第1晉決賽

體操世界盃柯柏挑戰賽　「亞洲貓王」預賽第1晉決賽

郭天信差點撲到　高宇杰首支三壘打：有點喘

郭天信差點撲到　高宇杰首支三壘打：有點喘

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

熱門新聞

鄭凱文開始牛棚練投　王建民談魏碩成2.2局爆6分

對決悍將不敗！迷信羅昂「不想聽」　盼重現上季季冠軍場景

擺脫大爛隊變西冠功臣！他超派姿勢爆紅　英雄哥：怎麼辦到的？

台鋼單局7分改寫隊史紀錄　13比2痛宰樂天

詹皇之後最強22歲猛將　灰狼艾德華茲季後賽創400+100+100神紀錄

袋棍球校際聯賽邁向第7屆　盼加強風氣放眼洛杉磯奧運

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭凱文開始牛棚　王建民談魏碩成

2羅昂盼重現上季季冠軍場景

3擺脫大爛隊變西冠功臣！他超派姿勢爆紅

4台鋼單局7分改寫隊史　13比2樂天

5詹皇之後最強　蟻人創22歲猛將神紀錄

最新新聞

1綠衫軍完全體爭冠　波辛基斯參與訓練

2清爽！大谷翔平「俐落短髮」現身球場

3金鶯2位先發投手整季報銷　

4PLG首波FA　陳冠全、施晉堯入列

5李灝宇連6戰安打　鄭宗哲選保送

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366