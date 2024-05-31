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對決悍將不敗！迷信羅昂「不想聽」　盼重現上季季冠軍場景

▲統一獅洋投羅昂。（圖／記者簡名杉攝）

▲統一獅洋投羅昂。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／新北報導

統一獅隊洋投羅昂今(31)日在交手富邦悍將的比賽中，繳出一場7局無失分的好投，幫助球隊完封悍將，自己也拿下本季第三勝，而賽後提到他生涯對決悍將目前未嘗敗績，迷信的羅昂馬上臉色大變，而去年上半季獅隊就是在新莊棒球場摘下季冠軍，他希望今年能再重現那個場景。

羅昂生涯對決悍將9戰，除了拿下6勝0敗戰績之外，防禦率也僅有1.13，迷信的他賽後聽到這個數據，臉色一沉說，「Come on！」但也指出自己並沒有特別針對悍將，認為悍將打線並不差，很會把球打進場內，對決悍將的時候只想著讓對方的攻擊趕快結束，讓自己打線趕快上場得分。

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此役是羅昂暌違近一年再度投滿7局，他賽後強調，把投球局數拉長一直是他的目標，把自己的責任局數拉越長越好，雖然今天想再投下去，但用球數已經破百，所以就放心交給牛棚守成，另外他也稱讚今天的先發捕手陳重羽，包含引導、配球都對他幫助很多。

去年上半季統一獅隊就是在新莊球場封王，而今晚贏球後，球隊也正式點亮魔術數字，羅昂強調，現在談封王還有點為之過早，現在還是必須專注在剩下的比賽，但他提到，新莊棒球場的氣氛非常棒，球迷很多也很熱情，希望能再重現一次去年封王時的場景。

關鍵字： 羅昂統一獅中職

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