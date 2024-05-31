新一代台灣神箭手誕生！玉山射箭國手選拔賽完美落幕

▲亞青、亞青少和世中運射箭代表隊出爐。（圖／中華民國射箭協會提供）

體育中心／綜合報導

經過3天12局多達432箭的嚴苛賽事後，在嘉義中正大學進行的「玉山射箭國手選拔賽」，今(31)日最終決選出今年的亞青／亞青少男、女反曲和複合弓代表隊及今年世界中學生運動會男、女反曲弓代表隊，正式組成今年台灣射箭的新生代代表隊，即將代表台灣今年9月27日於台北田徑場首度舉的亞洲青年／青少年射箭錦標賽和及2024年世界中學生運動會，中華民射箭協會祕書長林政賢直言，「當然要力爭把金牌留在台灣！」

連續在嘉義中正大學舉行三天的「玉山國手選拔賽」，共有250名台灣新生代精英射箭選手參賽，爭取入選亞青／亞青少和世中運代表隊，但為了考評選手的穩定性，取消了對戰模式，而採用三天共射12局432箭方式，每天就得要射4局共144箭，再加要面對嘉義的亂風和偶而的小雨和艷陽高溫的挑戰，射箭協會祕書長林政賢對選手三天下來的表現覺得十分滿意，他說，「嘉義這幾天風蠻大的，也難免成績都有點浮動，但這批青年選手並不怯場，調整也都很即時，臨場反應也蠻快的，這次選拔是選出穩定性高的選手，但入選的青年和青少年國手接下來就得要多多練習對抗能力。」

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這次參賽的250台灣射箭青年好手中，又以入選巴黎奧運培訓隊的明德高中年僅17歲的風佑築最引人矚目，她在前三輪都獲得最高分，只有今天最後一輪第六輪射出617分、排名第4，但總積分依舊以43分優於居次的蘇芯羽和李采璇(36分)，以排名第1入選亞青反曲弓女子組代表隊，但風佑築對成績並不滿意，她說，「我自己要求是要平均在330分左右，但可能風有點亂，判斷沒有即時。」

風佑築的姓氏非常少見，原來是來自苗栗南庄的賽夏族人，她從小4就被射箭教練相中開始接受訓練，國一全中運就拿下混雙金牌，但隨後進入兩年低潮期，一直到高一後才有突破，她說，「可能心態上比較有進步，遇到挫折也比較堅強，人也比較有自信。」

雖然風佑築在巴黎奧運代表隊排位第四，基本上沒有機會前往巴黎奧運，但她的巔峰持續沿續到今年全中運，還射下個人、混雙雙金，雖然沒有機會前往巴黎奧運，但她不氣餒，「沒關係，我年紀還小，這幾年好好多看國外選手怎麼射，以補足自己的不足後，再過四年等我更成熟後再來挑戰奧運。」

在亞青反曲男子組部份最一團和氣，國立體育大學展現強大氣勢，從第一天就緊緊包辦前三，結果經過三天後，國立體育大學選手劉泰言、黃立承和鄭祥輝包辦了亞青男子代表隊前三，其中劉泰言和鄭祥輝都來自麗園高中，現在也都是國體大的室友，大一生燙著國體大招牌捲毛的劉泰言頗有過去奧運國手魏均珩的「冷面笑匠」風格，本來自封「馬桶守護者」，後來想想不太雅觀，又改口說，「叫我煞氣A言吧。」

劉泰言在國中時期曾入選過世青少代表隊，如今首度入選亞青代表隊，他說，「第一天射的還不錯，今天比較不太好，因為有點累，就沒這麼專心。」提到為什麼近況這麼好，他又開始有點誇張兼搞笑的說：「主要是我有學到我的室友鄭祥輝，他有跟石頭一樣的穩，以前比較毛躁，現在感覺突然想通了。」

在亞洲青少年反曲弓男子組部份，來自苗栗泰安鄉士林部落的泰雅族17歲小將黃鑫，在第一、二和四輪都射下積分最高的8分，最終以35分總積分力壓來自花中的詹豪杰、徐皓哲拿下總排第一，黃鑫說，「去年有去愛爾蘭參加了世青少賽，有了更多經驗，現在失誤箭也比較少了一點。」

黃鑫從小二就跟著玩傳統弓箭的父親黃盛哲一起到深山獵山豬，他自豪的說，「我還真的有射中山豬哦，我連弓箭都可以自己做，老爸更剛拿到南投原住民族運動會傳統弓箭銅牌。」黃鑫從小4開始轉戰反曲弓，他說，「當然還是反曲弓比較多人競爭更刺激，但過去傳統弓也讓我學習到更多的基本動作。」

