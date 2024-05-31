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坦言球隊不可能一直都在高檔　林岳平：那樣才不正常

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者簡名杉攝）

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／新北報導

聯盟龍頭統一獅近10戰只拿下4勝6敗，累積到五月的最後一天之前，單月球隊累積10勝9敗，戰績僅勉強突破五成，也讓點了很久的魔術數字始終無法亮起，獅隊總教練林岳平談到球隊近況，他認為全隊表現還是很穩定，球隊不可能一直都維持高檔，更強調，一直都保持開季那種狀態才是不正常的表現。

統一獅開季打出「薩諾獅」等級表現，開季前12戰就拿下10勝，甚至是中職史上最快拿下21勝的球隊，但有別於賽季前21戰拿下16勝的驚人表現，近19場只贏下10戰，讓不少人認為獅隊是否「開高走低」，開始陷入「撞牆期」。

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但對於球隊的近況，餅總坦言，「球隊最近這兩週打起來不是不好，是可能前兩、三週球隊的狀況特別好，大家認為我們可能低潮、可能怎麼了。」他強調，「我們如果一直保持在開季那種狀態那才是『怎麼了』！」指出球隊雖然看起來沒有像開季一樣火燙，但整體表現還是算穩定。

主砲林安可整個5月還沒有開轟，9支全壘打已經停滯了超過一個月，林岳平笑說，「我不記得時間，我只記得他的全壘打還留在澄清湖！」但餅總指出，林安可雖然這麼久沒開轟，仍是全聯盟的全壘打王，證明了他可能不是近況不好，而是先前狀況太好，讓大家認為他「應該」要打成這樣，表示球員不可能一直在高峰，目前林安可的表現稍微降溫，期待他能趕快再調整回去。

關鍵字： 林岳平統一獅中職

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