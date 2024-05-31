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美聯最強先發投手群添傷兵！　洋基施密特背肌拉傷

▲紐約洋基施密特（Clarke Schmidt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約洋基施密特（Clarke Schmidt）背肌拉傷，放入15天傷兵名單。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

紐約洋基先發投手群擁有美聯最佳的2.69防禦率，但今天（31日）傳出28歲先發施密特（Clarke Schmidt）因右側背肌拉傷，被放入15天傷病名單。

施密特的傷病名單從美國時間27日開始，最早可以在6月11日回歸，但這取決於傷勢的嚴重程度，背肌拉傷可能相對嚴重。據《NJ.com》記者米勒（Randy Miller）指出，賽維里諾（Luis Severino）在2022年因類似傷勢在傷病名單上待了2個月。

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本賽季施密特先發11場，防禦率為2.52，在60.2局中投出67次三振，拿下5勝3敗。他的上一場出賽面對教士，主投5局失2分（1分自責分），被敲出3支安打，達成連續4場先發失2分以下，總計24.2局失3分。他的優秀表現，讓洋基先發投手已經連續16場先發至少5局且失2分以下。

洋基的輪值在賽季剛開始呈現人手不足，因為王牌投手柯爾（Gerrit Cole）春訓期間因右手肘不適關機，並被放入60天傷兵名單。這位上季美聯賽揚獎得主有望在6月回到大聯盟，如果柯爾最近幾次投球訓練都沒感到不適，可能下週就開始進行小聯盟復健賽。

因為施密特受傷的關係，洋基從3A拉上右投手莫里斯（Cody Morris），去年他被守護者交易至洋基，本季在3A出賽13場，防禦率為2.82，22.1局中投出32次三振和14次保送。

▲ 柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 柯爾（Gerrit Cole）有望6月回歸。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球洋基

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