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失控丟手套、怒噴大都會是大聯盟最爛被DFA　羅培茲道歉了

▲美國職棒紐約大都會隊投手羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國職棒紐約大都會隊投手羅培茲（Jorge Lopez）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

紐約大都會後援投手羅培茲（Jorge Lopez）昨天（30日）因為與三壘審爭執遭到驅逐出場，離場後也因為一連串脫序行為，賽後被球隊指定轉讓（DFA）。羅培茲也在今天透過社群網站，向大都會和球迷道歉。

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羅培茲在社群網站發出長文，向隊友、教練、球迷和管理層道歉，「我昨天讓他們失望了，無論是場內還是場外，但我要澄清，我無意貶低大都會，是抱怨自己，認為自己是最差隊友，不幸的是，我用不是母語的英文表達出現誤會，希望球隊順利，也期盼上帝指給予引和力量。」

31歲的羅培茲昨遭道奇日籍球星大谷翔平開轟後，面對下一棒的費里曼（Freddie Freeman），因一顆球有無出棒的裁定，與三壘審發生爭執，遭到驅逐出場，走下場時更將手套丟到觀眾席，賽後表示不後悔做出此行為，也怒噴大都會是全大聯盟最爛球隊，當下記者不確定他是在說球隊還是隊友，但他表示「兩者都是」。

今天賽前大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）拒絕討論為何將羅培茲指定讓渡，僅表示，「在我們這裡有標準，我昨天告訴過你們，我們不會容忍這樣的行為，這就是為什麼我們做出了這個決定。」

門多薩也表示羅培茲這次真的越線了，「當你表現不好時，球員會表現出情緒、有挫折感，但也有一條界線，昨天他越過了那條線，我們不會容忍那樣的行為。」

大都會今年季前以1年200萬美元（約新台幣6489萬）簽下羅培茲，本季至今他出賽28場，拿下1勝2敗，防禦率3.76，並有6中繼、2救援。在2022年為金鶯效力時曾繳出好成績，44場出賽拿下19次救援成功，防禦率為2.54，並獲選當年明星賽。

▲羅培茲（Jorge Lopez）在社群網站發文致歉。（圖／翻攝自Instagram／yabiie48）

▲羅培茲（Jorge Lopez）在社群網站發文致歉。（圖／翻攝自Instagram／yabiie48）

關鍵字： MLB棒球大都會羅培茲

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