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玉山盃／球探前開轟！張趙紘有望參加選秀　教頭評模板蘇智傑

▲▼玉山盃桃園市哀宥宇、張趙紘。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃桃園市張趙紘。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／桃園報導

中職選秀倒數一個月，平鎮高中強打張趙紘30日玉山盃首戰，在球探面前火力展示，轟出3分砲，總教練吳柏宏評價他的打擊，模板可以看作右打版蘇智傑，力量宛如吉力吉撈・鞏冠，但還還有很多待調整的空間。

張趙紘第一打席在滿壘時挨身球保送，第二打席則是擊出內野飛球，第三打席纏鬥到2好2壞後，轟出左外野全壘打。他賽後表示，「練習時打擊感覺不是很好，試著找到差不多位置就攻擊。」

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桃園市總教練吳柏宏觀察他前兩打席沒有把握好，有點想太多，張趙紘則說，「節奏上沒跟好，卻勉強揮棒。」不過他的力量仍有目共睹，吳柏宏透露，「在平鎮球場練習時，經常打到區公所，打破人家的玻璃。」張趙紘笑言，「很久沒有打破玻璃了啦！」前一開轟是木棒聯賽，在岡山球場所轟出。

選秀在即，玉山盃吸引國內外球探關注，包含美、日職、中職在內，至少20名球探聚焦在桃園市的比賽。張趙紘被球探評價為打擊有力量的角落內野手，過去守備以二壘為主，近期多練一壘，此戰也移防至三壘，他表示，「上個月才開始練一壘，一開始有點不適應，有被教練罵過。」擊球率也是一大考驗，他表示，「練習時會想辦法突破，狀況不好時，不一定去想長打，從選球開始。」

張趙紘考慮參加中職選秀，吳柏宏表示，「他跟蘇智傑滿像的，一個左打、一個右打，是很有力量的打者，甚至比高中時期的蘇智傑還要大，味全吉力吉撈・鞏冠也是滿有爆發力的打者，右打跟他滿相似的，要調整修正的空間還很多，但單純以力量來看，是滿有力的打者。」

張趙紘的偶像是教士隊強打小塔提斯（Fernando Tatís Jr. ），他說，「因為他協調性和身體柔軟度很好，而且在場上心情很放得開。」

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