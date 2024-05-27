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「龍星大樂」周末預售4.5萬　目標挑戰大巨蛋主場10萬人次新紀錄

▲▼龍星大樂主題日。（圖／味全龍提供）

▲▼龍星大樂主題日。（圖／味全龍提供）

▲▼龍星大樂主題日。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍將於5月31日至6月2日連續三天舉辦「王道龍星大樂」主題日，這是今年龍隊第二度在臺北大巨蛋進行的主場系列賽事。球團今日公布，三場門票預售已破45000張，將大巨蛋人數破萬場次推進至連續13場，更有望成為中職首支在大巨蛋累積10萬進場人次的主場球隊。

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▲▼本季中職例行賽大巨蛋進場觀眾人數。（圖／ETtoday製表）

▲本季中職例行賽大巨蛋進場觀眾人數。（圖／ETtoday製表） 

「龍星大樂」主題日深受龍迷喜愛，主打由龍隊球員展現在賽場上難得一見的歌唱表演。今年味全龍與王道銀行攜手舉辦「王道龍星大樂」，首次前進臺北大巨蛋並推出歷屆最盛大演出陣容，包含拿莫.伊漾、董秉軒、張政禹等人氣球員，將於6月2日賽後登場演唱。

主題日表演嘉賓方面，5月31日由聲林之王「蓋兒」與四座金曲獎最佳台語男歌手「蕭煌奇」領銜開唱，6月1日則邀請到實力派歌姬「戴愛玲」和金曲歌后「waa魏如萱」接力登場，6月2日由龍隊球員董秉軒的哥哥「柏霖PoLin」和拿莫.伊漾的姊姊「舞思愛」帶來壓軸演唱。

此外，近期將發表2024年度全新單曲的味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」，也預定於6月1日在臺北大巨蛋進行首次單曲開場演出，5月31日及6月2日中場時段還有小龍女Captain「李多慧」親自編製的團體熱舞。

味全龍今年3月30舉行的中華職棒史上首場臺北大巨蛋開幕戰，共吸引28618位球迷進場見證歷史一刻，迄今仍保持中華職棒單場最多觀眾紀錄。若加上31日對戰中信兄弟的20158進場人次，以及5月31日至6月2日三場賽事票房，有望率先達成在大巨蛋主場累積共10萬進場人次的里程碑。

為應對五月份尾聲的畢業季，龍隊也特別在5月28日、29日的天母主場賽事，邀請穿著「畢業服」、「學士服」或學生制服的球迷朋友，賽後可免費進場拍攝畢業照，與同學好友一同留下難忘的合影回憶。

▲▼龍星大樂主題日。（圖／味全龍提供）

▲▼龍星大樂主題日。（圖／味全龍提供）

▲▼龍星大樂主題日。（圖／味全龍提供）

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