現場選票被李宗賢超車二連霸　王勝偉分享「校草」選拔趣事

▲富邦悍將王勝偉。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將本周末在大巨蛋票房開紅盤，「悍將中學主題日」活動中，高齡40歲的「校草」候選人王勝偉受到熱議，而且在網路票選獲得領先，不過現場球迷灌票給李宗賢，最後「超車」連霸校草。

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王勝偉原本以為是要去拍投票的照片，結果收到資料才知道自己也是候選人之一，他笑言，「參加就是要得名呀！」談到自己的優勢有哪些，王勝偉說，「可能球迷覺得我好好玩，幽默又搞笑這幾個點。」

活動期間王勝偉遇到不少趣事，球迷都會告訴他自己有投票給他，王勝偉笑言，「還有聽到有人說很努力幫別人拉票，結果還是我領先，但也不能左右大家的投票啊！很多小朋友投給我，我是帶動歡樂氣氛類型的。」

校草選拔激烈，隊內投票不少人都支持大學長，曾峻岳說，「趕快投給他。」賴智垣答腔，「都延畢好幾年了，當選就畢業。」對於學弟給的「愛」，王勝偉說，「感謝球迷的支持，也謝謝隊友給我這麼多神聖的一票，不管是校工、校董、校長，無論什麼角色都可以做得好。」

票選結果出爐，第七屆悍將中學校草票選競爭激烈，王勝偉雖然在網路票選中取得領先，不過尋求連霸的校草李宗賢，靠著現場選票加持，李宗賢總票數以些微差距領先王勝偉，由李宗賢連霸今年的悍將中學校草。

另外校花得主則分別為：

氣質系：李晧禎

甜美系：李雅英

才藝系：潔米

開朗系：慈妹

俏皮系：安娜