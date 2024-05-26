鐵牛棚取名「王岳富」又有「尉曾戈」　王尉永：網友真是鬼才！

▲王尉永。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將王尉永本季扛牛棚大將，與曾峻岳、富藍戈組成「王岳富」勝利組，還被隊友虧是「邪惡組織」，他還在網路上發現球迷另有「尉曾戈」的團體名稱，讓他直呼網友真是鬼才。

王尉永2022年10月曾動過骨刺手術，去年回歸場上累計42場，防禦率3.44，有別於2021年至2022年防禦率都在3以下，他坦言，「去年比較沒有調整到位，身體控制狀況沒那麼好。」

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休季期間接觸運科訓練，王尉永了解到投球與身體的連動，過去出手的方式，對手的壓力較大，而且變化球、直球控制力都受到影響，所以找出最好的出手方式。

王尉永今年出賽20場，累計1勝，拿下11次中繼成功，累計20局防禦率1.35，每局被上壘率0.60，僅失3分，奪23次三振，差1K就追平去年整季。王尉永坦言，低潮時期不會太要求三振，今年身體恢復夠好，調整更好。中繼投手需要壓制打者，三振是最好的選項。

聽聞網友取諧音將自己與曾峻岳、富藍戈組合在一起，王尉永笑言，「一開始想說王岳父是什麼鬼，原來跟名字有關，哇！網友真是鬼才啊！真會想，還有一個很經典的『尉曾戈』，都滿好笑的。」他反問媒體，「你們還記得前幾年有『范永皮刀』嗎？」成員有范玉禹、王尉永、林羿豪（綽號老皮）及陳鴻文（綽號飛刀）。

球速比不過其他兩位成員曾峻岳、富藍戈，王尉永說球速快是他們的優勢，雖然球速比較慢，但有自己的優勢，讓控球變得更好，變化球品質提升，打者已經熟悉球種，主要就是直球與滑球，所以希望能精進滑球，也想辦法用直球讓打者打不好，今年還有加一些球種搭配。