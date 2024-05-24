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莊智淵連2場1局未失　與徒弟高承睿雙雙挺進WTT男單8強

▲杭州亞運中華桌球男團莊智淵、林昀儒、廖振珽。（圖／中華奧會提供）

▲莊智淵。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

台灣「桌球教父」莊智淵今天在WTT太原挑戰賽男單16強賽，以直落3淘汰香港選手關文皓；另外，高承睿上演逆轉秀，在局數0比2落後時連追3局，以3比2擊退新加坡選手馮耀恩，雙雙闖進8強。

在中國太原舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）挑戰賽，「師徒檔」莊智淵與高承睿昨天男雙首輪遭淘汰後，今天各自在男單16強奮戰。

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世界排名第32名的高承睿與排名第108名新加坡選手馮耀恩生涯2度碰頭，各拿1勝，但最近一次在去年安塔利亞（Antalya）支線賽交手，高承睿費了一番功夫，才以3比2勝出。

高承睿今天同樣不輕鬆，前2局都有贏球機會，可惜都錯失，分別以9比11、11比13讓出。 陷入背水一戰的高承睿，第3局以5比0強勢開局，未給對手太多機會，以11比6拿下，第4局以11比5再下一城，成功延長戰線。

▲杭州亞運中華桌球男團莊智淵、林昀儒、廖振珽。（圖／中華奧會提供）

▲莊智淵。（圖／中華奧會提供）

高承睿決勝局在10比4領先情況下，面對對手頑強抵抗、接連被化解3個賽末點，高承睿穩住陣腳，以11比7迎接勝利。

今年4月剛滿43歲的莊智淵目前世界排名第33名，在台灣男單選手中，僅次於林昀儒和高承睿。

莊智淵男單16強賽碰上排名第386名的香港選手關文皓，雙方初次交手，經驗豐富的莊智淵僅花不到23分鐘，以11比8、11比6、11比8帶走勝利，且連續2場比賽都未失1局。

女單部分，李昱諄16強對手為代表日本參加巴黎奧運的平野美宇，李昱諄在局數2比1領先情況下，未能乘勝追擊，後續2局各以6比11落敗，無緣8強。

關鍵字： 桌球莊智淵高承睿

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