玉山盃／嘉義縣培養高一「左右護法」　盼突破去年成績

▲玉山盃嘉義縣由東石高中代表。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

嘉義縣由東石高中單一球隊出征本屆玉山盃全國青棒錦標賽，前職棒球星曾翊誠執掌兵符，由於高三主力多位超齡，盼高一戰力能銜接，也期待從本次舞台竄起新星。

投手陣容部分，只有王君毅是高三學長，寄望他能帶領學弟，曾翊誠透露，他高三這段時間成長很多，球速從不到130公里增加至142公里，擁有多樣變化球，例如大幅度曲球、指叉球、變速球等。

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另有兩位高一投手值得期待，許洛恩控球很穩健，有點接近側投，球路能跑伸卡球的軌跡，個性沈穩不會緊張，具備穩定性。左投賴冠瑋曾在大賽投出優質先發，球速雖然不快，但進步幅度接近20公里，從110公里至133公里，還有成長空間。

攻擊端影響甚大，唯一高三的野手是隊長邱楊豐益，曾翊誠表示，希望以他的經驗來帶領學弟，前3棒是吳明樟、彭亮碩及吳文傑都具備腳程，中心打線則交給廖冠鈞與黃冠誠，廖冠鈞是捕手，黃冠誠則是指定打擊。黃冠誠雖然是投打兼修的二刀流，但之前受傷，這次會仰賴他的打擊。

去年嘉義縣拿下第6名佳績，曾翊誠表示，今年希望能突破去年的成績，前進四強。近期除了增加守備臨場判斷相關的輔助訓練之外，也找大學球隊比賽，請他們派出速球派或變化球犀利的投手，以利玉山盃面對強度高的投手能有所應對。