兩度落後四分無礙　運動家延長賽單局灌5分逆轉勝落磯

▲索德斯壯(Tyler Soderstrom)選到再見保送。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

運動家今天(24日)在主場進行與洛磯三連戰的最後一場比賽,即便比賽過程兩度處於4分落後,當家火球終結者米勒(Mason Miller)還意外大核爆,但運動家沒有放棄,最終在11局下半單局狂灌5分,靠著索德斯壯(Tyler Soderstrom)選到再見保送下,以10比9氣走洛磯收下勝利,系列賽2勝1敗坐收。

definitely walked off this one pic.twitter.com/OR4yiZbgwl

比賽前段客隊洛磯來勢洶洶,首局靠著運動家守備瑕疵以及多伊爾(Brenton Doyle)的適時安打取得2比0領先,第六局麥馬漢(Ryan McMahon)聯手史托林茲(Jacob Stallings)的安打幫助球隊再下兩城,洛磯取得4比0領先。

運動家沉寂已久的打線在七至九局迎來復甦,第七局先是靠著舒曼(Maxwell Schuemann)一分打點的安打首開紀錄,八局戴維斯(J.D. Davis)敲出一發陽春砲為隊緊咬比分,緊接著九局下半,卡麥隆(Daz Cameron)轟出一支陽春砲幫助運動家追平比數,兩隊4比4進入延長賽。

Daz Cameron’s first #athletics home run to tie it in the ninth! pic.twitter.com/6THiULurMi