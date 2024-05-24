兩度落後四分無礙　運動家延長賽單局灌5分逆轉勝落磯

▲索德斯壯（Tyler Soderstrom）選到再見保送。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

運動家今天（24日）在主場進行與洛磯三連戰的最後一場比賽，即便比賽過程兩度處於4分落後，當家火球終結者米勒（Mason Miller）還意外大核爆，但運動家沒有放棄，最終在11局下半單局狂灌5分，靠著索德斯壯（Tyler Soderstrom）選到再見保送下，以10比9氣走洛磯收下勝利，系列賽2勝1敗坐收。

definitely walked off this one pic.twitter.com/OR4yiZbgwl [廣告]請繼續往下閱讀... May 23, 2024

比賽前段客隊洛磯來勢洶洶，首局靠著運動家守備瑕疵以及多伊爾（Brenton Doyle）的適時安打取得2比0領先，第六局麥馬漢（Ryan McMahon）聯手史托林茲（Jacob Stallings）的安打幫助球隊再下兩城，洛磯取得4比0領先。

運動家沉寂已久的打線在七至九局迎來復甦，第七局先是靠著舒曼（Maxwell Schuemann）一分打點的安打首開紀錄，八局戴維斯（J.D. Davis）敲出一發陽春砲為隊緊咬比分，緊接著九局下半，卡麥隆（Daz Cameron）轟出一支陽春砲幫助運動家追平比數，兩隊4比4進入延長賽。

Daz Cameron’s first #athletics home run to tie it in the ninth! pic.twitter.com/6THiULurMi — Oakland A's (@Athletics) May 23, 2024

11局上半，運動家推出20.1局狂飆41K，防禦率0.89、9次救援成功的米勒登板，沒想到米勒卻意外核炸，主投1.2局被敲出3支安打，失了5分其中有3分責失，但運動家不放棄，在11局下半展開絕地大反攻，單局猛敲5安，包括布萊迪（JJ Bleday）的追平2分砲，最終靠著索德斯壯在滿壘時選到再見保送，以10比9完成史詩級逆轉勝，成功捍衛主場。

「這些人永遠不會放棄，」運動家主帥科特賽（Mark Kotsay）賽後難掩喜悅的說道。「今天就是一個例子，他們團結在一起，創造的團隊合作以及他們的文化，成為了今天勝利的典範」。