「台灣是非常可敬的對手」西班牙教頭：謙虛態度面對這場比賽

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，西班牙隊贏得首戰。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

西班牙今天在世界棒球經典賽資格賽首戰以12比5擊敗地主台灣，總教練普拉達（Nelson Prada）賽後透露，球隊從集訓開始就對晉級抱持強烈信心。

「我們在來到資格賽時，就有很強的預感，我們今年將會成功取得的資格。」普拉達說，雖然過去幾次資格賽都未能晉級，但這次球員展現前所未有的求勝欲望，「他們非常想要贏。」

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普拉達特別強調團隊精神的重要性，「過去二十多天我們緊密相處，把隊形調整得很緊密，就像一個家庭那樣強壯，大家融為一體。」他認為這是球隊今天能夠贏球的關鍵。

談到提前來台備戰的決定，普拉達解釋，「我們的球員來自不同背景，有些人從八月開始就沒有出賽了，所以我們覺得有必要提早來台準備，這對我們確實有很大幫助。」

即便贏球，普拉達仍對中華隊展現致意，「台灣是非常可敬的對手，他們贏了十二強、是世界冠軍，所以我們知道面對的是一支很強的隊伍。我們用很謙虛的態度來面對這場比賽。」

「我告訴我的選手們，我們要尊重每一支我們面對的球隊，我們在面對這三支隊伍都會帶著一樣的期待，期待我們可以贏球，我們都秉持著一樣的精神去面對所有的隊伍。」普拉達說。

西班牙明天將對上尼加拉瓜，普拉達強調會以同樣的態度應戰，「今天也看了他們的比賽，以一樣方式面對。我告訴選手們要尊重每一支對手，保持優質的投打表現，把這些優點集合起來，讓我們可以得到分數，我們明天也會努力地面對比賽。」

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，西班牙隊總教練普拉達。（圖／記者李毓康攝）