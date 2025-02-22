中華隊僅3個月「12強冠軍變慘輸西班牙」　專家喊話球迷1事

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成炸裂2分砲 。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

WBCQ世界棒球經典賽資格賽，中華隊爆冷以5比12輸給西班牙。專門評論體育的臉書粉專「體育大叔」發文指出「這不是世界末日」，並呼籲大家繼續為Team Taiwan加油。

體育大叔在臉書上表示，去年11月24日中華隊才剛拿下12強冠軍，短短3個月後，在這次的經典賽資格賽中卻以5比12敗給西班牙，他形容這次的結果是「從天堂來到了地獄」。他強調，棒球如人生，沒有永遠的贏家，也不可能永遠都是晴天。

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▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，陳宇宏 。（圖／記者李毓康攝）

對於部分酸民的批評，體育大叔回應「嗯，真的，這也是熟悉的酸民」，但他也強調「今晚你可以難過，你可以憤怒，但今天並不是世界末日」。他指出，資格賽是4取2，排名第2和第3的球隊還有機會於25日爭奪最後1張門票，只要中華隊能在22日的比賽中擊敗南非隊，還是有機會打進經典賽。

最後，體育大叔鼓勵大家「當Team Taiwan拿到12強冠軍時，你和他們一起共享榮耀，但當Team Taiwan輸球時，你也可以選擇和他們一起承受痛苦，然後擦乾眼淚，明天繼續為Team Taiwan加油」。