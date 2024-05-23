「種植園籃球」傷病累累！尼克雙將季末雙雙去開刀

▲尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）



記者簡名杉／綜合報導

紐約尼克本季在陣中傷病累累的情況下，於東區季後賽第二輪與印第安那溜馬血戰七場才飲恨遭到淘汰，而在賽季結束後，日前傳出兩位主力球員布朗森(Jalen Brunson)、波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)都去動手術治療身上的傷勢，至少六到八週才會評估進一步情況。

尼克本季傷兵多達六位，除了因為肩傷早早在賽季報銷的明星前鋒藍道(Julius Randle)之外，包含布朗森、波格丹諾維奇、哈特(Josh Hart)、羅賓森(Mitchell Robinson)、阿努諾比(OG Anunoby)都是在季後賽受傷，而尼克會有這麼多人受傷，有不少人都把矛頭指向主帥席波杜(Tom Thibodeau)的調度方式。

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今年賽季例行賽，尼克隊平均上場時間達30分鐘的球員共有4人，而到了季後賽，雖然全隊上場時間超過30分鐘的球員同樣有4人，但4人的上場時間全都超過35分鐘，甚至哈特的上場時間還達到42.2分鐘之譜，是季後賽超過10場出賽的選手中，上場時間最久的球員。

而這4人當中，最後只有迪文琴佐(Donte DiVincenzo)沒傳出傷情，其他3人包含哈特、阿努諾比、布朗森都掛傷號，也因此主帥席波杜被戲稱為「種植園主」，意指他就像莊園主人在「壓榨」奴隸一樣壓榨球員。

布朗森在季後賽13場出賽、平均近40分鐘的上場時間當中，能斬獲32.4分、7.5助攻，是尼克的頭號戰將，但他在東區系列賽第二輪第七戰的下半場遭逢左手骨折，僅出賽了29分鐘就退場，是尼克慘遭淘汰的主因之一，而波格丹諾維奇則僅在首輪出賽4場比賽，就因為左手腕傷勢整季報銷，僅留下場均6分、3籃板成績。

▲尼克波格丹諾維奇。（圖／達志影像／美聯社）

球團日前宣布兩人都在賽季結束後進行手術治療傷勢，並沒有透露手術的具體細節，但指出兩人都會在六到八週後評估狀況，有機會趕上新賽季開季。