唐西奇強調厄文上半場表現關鍵　大讚艾德華茲「了不起」

▲獨行俠一哥唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

達拉斯獨行俠今(23)日在西區冠軍賽首戰以108比105擊敗明尼蘇達灰狼，系列賽旗開得勝，獨行俠一哥「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)由於帶傷上陣，所以上半場表現並不如預期，靠著厄文(Kyrie Irving)半場24分咬住比數，賽後唐西奇直言厄文上半場的表現非常關鍵，「沒有他，我們上半場可能就落後20分了！」

此戰上半場厄文以近八成命中率獨攬24分，是雙方唯一一位得分突破20大關的選手，幫助一度落後達9分的獨行俠，在上半場結束前追到僅剩3分落後，而下半場輪到唐西奇接管戰局，半場19分當中有15分集中在第四節，尤其最後讀秒階段的單打後仰跳投命中，成功殺死比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「沒有他，我們上半場可能就落後了20分以上，」唐西奇賽後談到厄文的表現，「所以下半場我必須幫助他更多一些，我們互換了角色。」

獨行俠本場比賽成功使得「狼王」艾德華茲(Anthony Edwards)只拿下19分，全場命中率更是不足四成，不過唐西奇仍在賽後大讚艾德華茲，「他是位了不起的球員，我們必須同時派出很多人一起守他，如果要一對一，真的很難守住他。」

灰狼主帥芬奇(Chris Finch)點評今天子弟兵的表現，說出重話，「在關鍵時刻的進攻表現糟糕透頂，糟糕的出手選擇以及不斷的失誤，都讓我們失去了冷靜，我們必須在重要時刻表現得更好」