界外球「梅開二度」打進道奇休息區　大谷嚇翻滿臉無奈

▲大谷差點被界外球砸到，只能無奈苦笑。（圖／翻攝自推特 赤ずきんちゃん¹⁷¹⁸）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯道奇今(23)日展開13連戰的最終戰，於主場迎戰亞利桑那響尾蛇，雖然最後以0比6吞下本季第三場完封敗，但陣中頭號球星大谷翔平仍在首打席敲安，延續自己的連續安打紀錄到四場，而在比賽中出現有趣插曲，5局上、5局下各一顆界外球打進道奇休息區，還剛好都落在大谷身邊，不只讓他嚇翻，更是一臉無奈。

5局上半響尾蛇隊首棒打者斯瓦瑞茲(Eugenio Suarez)，一站上打擊區就連敲三顆界外球，而剛好第三球直接飛進道奇休息區，球來得又快又急，球直接飛過大谷的頭頂，落在休息區旁的護網，讓他一臉傻眼表情，連一頭秀髮都亂了，只能百般無奈苦笑看向隊友。

Okay Ohtani is just a cute little kid I’m sorry I know he’s married but hahahaha the evidence of his cuteness is too much pic.twitter.com/CVHmXPIRvy — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ (@shoheisaveus) May 23, 2024

然而到了5局下半，輪到隊友弗里曼(Freddie Freeman)的打擊，剛擊出飛球出局走回休息區的大谷，卻又差點被界外球「偷襲」，站在休息區的大谷反應神快，隨即抱頭蹲下。

最後球經過反彈之後，砸在內野手羅哈斯(Miguel Rojas)的背上，幸虧並無大礙，大谷起身之後還對場邊的攝影機做出生無可戀的翻白眼表情，幸好兩顆界外球都沒有砸到他，沒有造成受傷的情況。