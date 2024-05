界外球「梅開二度」打進道奇休息區　大谷嚇翻滿臉無奈

▲大谷差點被界外球砸到,只能無奈苦笑。(圖/翻攝自推特 赤ずきんちゃん¹⁷¹⁸)

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯道奇今(23)日展開13連戰的最終戰,於主場迎戰亞利桑那響尾蛇,雖然最後以0比6吞下本季第三場完封敗,但陣中頭號球星大谷翔平仍在首打席敲安,延續自己的連續安打紀錄到四場,而在比賽中出現有趣插曲,5局上、5局下各一顆界外球打進道奇休息區,還剛好都落在大谷身邊,不只讓他嚇翻,更是一臉無奈。

5局上半響尾蛇隊首棒打者斯瓦瑞茲(Eugenio Suarez),一站上打擊區就連敲三顆界外球,而剛好第三球直接飛進道奇休息區,球來得又快又急,球直接飛過大谷的頭頂,落在休息區旁的護網,讓他一臉傻眼表情,連一頭秀髮都亂了,只能百般無奈苦笑看向隊友。

Okay Ohtani is just a cute little kid I’m sorry I know he’s married but hahahaha the evidence of his cuteness is too much pic.twitter.com/CVHmXPIRvy