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台美混血卡洛爾敲致勝3壘打　大谷連4戰敲安道奇卻吞2連敗

記者簡名杉／綜合報導

▲響尾蛇「台美混血」卡洛爾、道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇與亞利桑那響尾蛇今(23)日展開三連戰最終戰，此役兩隊於前4局都沒有太多建樹，但響尾蛇在5局上靠著台美混血的「新人王」卡洛爾(Corbin Carroll)於二、三壘有人時敲出致勝的三壘安打，幫助響尾蛇一路領先到終場，以6比0完封道奇，同時送給道奇二連敗。

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近期狀況火熱的道奇頭號球星大谷翔平，賽前連三戰都有安打表現，此役他在第1局的首打席就敲出左外野平飛安打，連續4場敲安，而他在第二、三次站上打擊區時，都是得點圈有人的打擊機會，可惜分別以滾地球、飛球出局，沒能替球隊建功，本場比賽他合計4打數敲出1支安打，累積打擊三圍.354/.422/.646。

道奇本場比賽推出王牌葛蘭斯勞(Tyler Glasnow)掛帥先發，他前4局只讓響尾蛇打線敲出2支安打，還飆出6K，不過他在5局上發生亂流，投出保送後，被紐曼(Kevin Newman)敲出安打，並趁傳攻佔二、三壘，接下來此役前兩個打席繳白卷的卡洛爾，掃出中右外野方向大空打落地的安打，不僅送回壘上隊友，他還趁機跑上三壘。

▲響尾蛇「台美混血」卡洛爾、道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇「台美混血」卡洛爾。（圖／達志影像／美聯社）

接下來卡洛爾更趁著葛蘭斯勞暴投，跑回響尾蛇單局第3分，最終葛蘭斯勞此役5局、6K、失3分，苦等不到隊友火力支援，吞下本季第三敗。

響尾蛇後續靠著沃克(Christian Walker)、馬堤(Ketel Marte)於第6局、第8局接連炸裂拉開比分，而道奇打線雖然一度在第6局吹起反攻號角，一、二壘有人的情況，菜鳥帕黑斯(Andy Pages)敲出二壘方向小飛球，卻被馬堤精彩「假動作」守備抓到另類「雙殺」，澆熄道奇反撲氣焰。

關鍵字： 大谷道奇響尾蛇卡洛爾

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