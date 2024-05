台美混血卡洛爾敲致勝3壘打　大谷連4戰敲安道奇卻吞2連敗

記者簡名杉/綜合報導

▲道奇大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

洛杉磯道奇與亞利桑那響尾蛇今(23)日展開三連戰最終戰,此役兩隊於前4局都沒有太多建樹,但響尾蛇在5局上靠著台美混血的「新人王」卡洛爾(Corbin Carroll)於二、三壘有人時敲出致勝的三壘安打,幫助響尾蛇一路領先到終場,以6比0完封道奇,同時送給道奇二連敗。

近期狀況火熱的道奇頭號球星大谷翔平,賽前連三戰都有安打表現,此役他在第1局的首打席就敲出左外野平飛安打,連續4場敲安,而他在第二、三次站上打擊區時,都是得點圈有人的打擊機會,可惜分別以滾地球、飛球出局,沒能替球隊建功,本場比賽他合計4打數敲出1支安打,累積打擊三圍.354/.422/.646。

道奇本場比賽推出王牌葛蘭斯勞(Tyler Glasnow)掛帥先發,他前4局只讓響尾蛇打線敲出2支安打,還飆出6K,不過他在5局上發生亂流,投出保送後,被紐曼(Kevin Newman)敲出安打,並趁傳攻佔二、三壘,接下來此役前兩個打席繳白卷的卡洛爾,掃出中右外野方向大空打落地的安打,不僅送回壘上隊友,他還趁機跑上三壘。

▲響尾蛇「台美混血」卡洛爾。(圖/達志影像/美聯社)

接下來卡洛爾更趁著葛蘭斯勞暴投,跑回響尾蛇單局第3分,最終葛蘭斯勞此役5局、6K、失3分,苦等不到隊友火力支援,吞下本季第三敗。

響尾蛇後續靠著沃克(Christian Walker)、馬堤(Ketel Marte)於第6局、第8局接連炸裂拉開比分,而道奇打線雖然一度在第6局吹起反攻號角,一、二壘有人的情況,菜鳥帕黑斯(Andy Pages)敲出二壘方向小飛球,卻被馬堤精彩「假動作」守備抓到另類「雙殺」,澆熄道奇反撲氣焰。

Ketel Marte is so locked in rn, high baseball IQ play here letting the ball bounce & get the lead runner in a double play pic.twitter.com/KVjxccx5wh