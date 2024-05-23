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玉山盃／高雄市缺少重砲戰力改變策略　目標雙料冠軍

▲普門中學代表高雄市出征玉山盃。（圖／學生棒聯提供）

▲普門中學代表高雄市出征玉山盃。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

玉山盃青棒賽高雄市由普門中學為主體出征，由於王貞治盃由高苑工商奪冠，陣容作出一些改變，總教練洪榮宏重新擬定作戰策略，目標仍是第一名，拚兩大青棒賽雙料冠軍。

由於陣中王牌李致霖超齡，高雄市排出新一代先發3本柱陳勇志、朱育明及顏承恩，洪榮宏坦言，「少了像李致霖一樣的速球派投手，更仰賴陳勇志，日前與台體練習賽，他繳出2局好投，變化球、速球的準度不錯。」朱育明狀況起伏較大，顏承恩經驗豐富，兩人都會扛先發重任。

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牛棚部份交給王韻翔，他的控球也夠水準，唯一左投則能勝任「拆彈手」，高一投手鄭品紳經過鋁棒聯賽磨練，有望在玉山盃大展身手。洪榮宏指出，「他最近持續進步，球速超過140公里。」

隊長林劭威擔任開路先鋒帶頭衝，升上高三的他選球能力大幅提升，能更穩定軍心。中心打線除了潘信安、曾瑞恩之外，加入三民高中第四棒陳柏儒增添火力。洪榮宏表示，「他在木棒聯賽、選拔賽都表現突出，企圖心很強，守外野並利用腳程、破壞力攻擊，對我們球隊有很大幫助，應該會安排他扛第三棒或第四棒。」

由於高苑工商代表高雄市在王貞治盃奪冠後，依照規定不能重複報名玉山盃，洪榮宏坦言，「原有高雄市聯隊陣容之前在U18東岸聯盟打得順，還拿下冠軍，現在缺少一些即戰力，必須做出改變，靠腳程或戰術執行，穩紮穩打一場一場拿下。」

日前高雄市已經和台體大練習賽，下周開打前會再安排與國體大練習賽，增加比賽強度與經驗。高雄市前一次在玉山盃奪冠已經是2018年，雖然戰力有些變動，仍喊出冠軍的目標，期待能增加隊內入選U18國手的機會。

關鍵字： 高雄青棒玉山盃普門中學洪榮宏

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