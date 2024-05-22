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黃勇傳退租台南租屋　車子被債主開走抵押

記者歐建智／新北報導

前統一獅球員黃勇傳因請假處理個人債務，逾期沒有歸隊，統一獅宣布開除，他在今天出面說明目前債務約有212萬，已退租台南租屋，而車子也在日前被民間借貸債務人開走。

黃勇傳在去年底向統一獅表達個人財務有困難，向球隊申請執行分期付款簽約金的申領，在今年5月3日以須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，一直沒有現身。因此獅隊以違反公司內部紀律決定開除。

▲前統一獅球員黃勇傳 。（圖／記者歐建智攝）

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▲前統一獅球員黃勇傳（左） 。（圖／記者歐建智攝）

他表示，向民間借貸以及跟前隊友借錢，目前欠債約212萬，沒有使用信貸，而是民間借貸，才會造成金額這麼多。

而月薪8萬元不夠用，主要是因為生活開銷，今年2月開始在台南租房的房租2.7萬，車貸約1.5萬，加上自己跟老婆、小孩的生活開銷大。

由於不斷收到民間借貸追討電話，黃勇傳才跟球隊說要請假處理，他提及跟球隊請假時，球隊相關人員要他把小孩跟老婆放在宜蘭家中，自己一個人回球隊住宿舍，但自己害怕債主找上他，也不敢面對所有長官、教練，只能選擇逃避的方式。

黃勇傳已將台南的租屋退租，這段期間都在宜蘭，也接到民間借貸電話追債，甚至找上門來討錢，有一位借貸的債務人把黃勇傳的車子開走抵押，當時接到電話有去報警。

目前黃勇傳還在釐清民間借貸是不是詐騙，他表示，交給經紀人幫忙處理，透過債務整合或其他方式解決。

關鍵字： 中職棒球

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