KG挺蟻人「詹皇後最有自信新星」　皮爾斯預言唐西奇走不遠

記者游郁香/綜合報導

22歲的「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在今年季後賽展現老將風範,率灰狼挺進睽違20年的西區冠軍賽,「前狼王」賈奈特(Kevin Garnett)大讚,「蟻人」是繼詹姆斯(LeBron James)、韋德(Dwyane Wade)和安東尼(Carmelo Anthony)以來,最有自信的新星,「他在每個系列賽都是領導者。」

▲灰狼艾德華茲。(圖/VCG)

「蟻人」艾德華茲今年季後賽繳出場均28.9分、6.2籃板和5.9助攻,有5場得分破30大關,還有3場飆破40分,他極具渲染力的球技與超齡的膽識,被球迷戲稱為「喬丹之子」,20年前率灰狼打進西區冠軍賽的「前狼王」賈奈特,難掩對這位小老弟的欣賞之情,「我覺得他在每個系列賽都是領導者。」

▼灰狼相隔20年再闖西區冠軍賽,前一次也是從搶七戰脫穎而出。。(圖/記者游郁香製)

「我不知道艾德華茲能不能在領導力上超越唐西奇(Luka Doncic)和厄文(Kyrie Irving)。但聽著,他充滿能量。自從詹姆斯、韋德和安東尼以來,我就沒見過一個孩子這麼有自信心,這孩子非常有自信。」

灰狼次輪克服2勝3敗遭聽牌的劣勢,G6狂勝45分,搶七上演20分大逆轉,淘汰了陣容完整且默契極佳的衛冕軍金塊,他們強大的防守實力與無所畏懼的心態,被看好有機會奪下隊史首座西區冠軍,甚至衝擊歐布萊恩金盃。

“I don’t see [Luka Doncic] going no further. I think this is it. It’s going to be tough trying to get to the Finals.”



Paul Pierce doesn’t see the Mavs beating Anthony Edwards and the Timberwolves



(via @allthesmokeprod) pic.twitter.com/9PY9WB9vbH