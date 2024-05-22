KG挺蟻人「詹皇後最有自信新星」　皮爾斯預言唐西奇走不遠

記者游郁香／綜合報導

22歲的「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在今年季後賽展現老將風範，率灰狼挺進睽違20年的西區冠軍賽，「前狼王」賈奈特(Kevin Garnett)大讚，「蟻人」是繼詹姆斯(LeBron James)、韋德(Dwyane Wade)和安東尼(Carmelo Anthony)以來，最有自信的新星，「他在每個系列賽都是領導者。」

▲灰狼艾德華茲。（圖／VCG）

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「蟻人」艾德華茲今年季後賽繳出場均28.9分、6.2籃板和5.9助攻，有5場得分破30大關，還有3場飆破40分，他極具渲染力的球技與超齡的膽識，被球迷戲稱為「喬丹之子」，20年前率灰狼打進西區冠軍賽的「前狼王」賈奈特，難掩對這位小老弟的欣賞之情，「我覺得他在每個系列賽都是領導者。」

▼灰狼相隔20年再闖西區冠軍賽，前一次也是從搶七戰脫穎而出。。（圖／記者游郁香製）

「我不知道艾德華茲能不能在領導力上超越唐西奇(Luka Doncic)和厄文(Kyrie Irving)。但聽著，他充滿能量。自從詹姆斯、韋德和安東尼以來，我就沒見過一個孩子這麼有自信心，這孩子非常有自信。」

灰狼次輪克服2勝3敗遭聽牌的劣勢，G6狂勝45分，搶七上演20分大逆轉，淘汰了陣容完整且默契極佳的衛冕軍金塊，他們強大的防守實力與無所畏懼的心態，被看好有機會奪下隊史首座西區冠軍，甚至衝擊歐布萊恩金盃。

“I don’t see [Luka Doncic] going no further. I think this is it. It’s going to be tough trying to get to the Finals.”



Paul Pierce doesn’t see the Mavs beating Anthony Edwards and the Timberwolves



(via @allthesmokeprod) pic.twitter.com/9PY9WB9vbH — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 21, 2024

灰狼明(23)日將與「金童」唐西奇(Luka Doncic)領軍的獨行俠進行分區決賽首戰，賈奈特在綠衫軍的前搭檔皮爾斯(Paul Pierce)不認為達拉斯能夠在這個系列賽與明尼蘇達抗衡，「我不認為唐西奇能夠再走更遠，我覺得這就是他們的極限了，想打進總冠軍賽將會很困難。」

▲獨行俠唐西奇。（圖／CFP）