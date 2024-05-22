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7局飆10K奪開季9連勝　費城人蘇亞雷斯寫百年鬼神紀錄

▲蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇亞雷斯（Ranger Suárez）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟勝投王，費城人王牌左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）今天（台北時間22日）對遊騎兵隊的比賽再繳好投，先發7局飆出生涯新高的10次三振，僅失一分，目前先發10場拿下9勝0敗、1.36防禦率，並寫下一項百年鬼神紀錄。

蘇亞雷斯今年的表現大放異彩，今天的比賽也不例外，僅在3局因為遊騎兵開路先鋒賽米恩（Marcus Semien）的二壘安打失掉一分，先發7局被打出5支安打，投出10次三振與2次保送。

此外費城人打線方面也相當支持蘇亞雷斯，全場擊出8支安打，包含哈波（Bryce Harper）賽季第11轟，終場費城人就以5比2奪得勝利。

根據統計數據指出，蘇亞雷斯開季前10場先發防禦率1.36，是自1912年開始計算防禦率以來，費城人隊史開季前10場第3低的表現，僅次於隊史名人堂神獸亞歷山大（Grover Alexander）在1916年防禦率1.24、1915年防禦率1.31的表現。

蘇亞雷斯的神級表現也得到遊騎兵主帥波奇（Bruce Bochy）的盛讚，「蘇亞雷斯投的很好，我們受到了很大的打擊，費城人是一支非常出色的球隊，也是所有棒球隊中最好的球隊之一。」

關鍵字： MLB費城費城人蘇亞雷斯遊騎兵

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