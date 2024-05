7局飆10K奪開季9連勝　費城人蘇亞雷斯寫百年鬼神紀錄

▲蘇亞雷斯(Ranger Suárez)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

大聯盟勝投王,費城人王牌左投蘇亞雷斯(Ranger Suarez)今天(台北時間22日)對遊騎兵隊的比賽再繳好投,先發7局飆出生涯新高的10次三振,僅失一分,目前先發10場拿下9勝0敗、1.36防禦率,並寫下一項百年鬼神紀錄。

Ranger Suárez today:

7 IP, 5 H, 1 R, 2 BB, 10 K against the Rangers



Cliff Lee on this exact date in 2011:

8 IP, 5 H, 0 R, 2 BB, 10 K against the Rangerspic.twitter.com/tbRzK3Qmea