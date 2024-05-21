大谷翔平突襲短打變安打　教頭只給2分：結果是10分

Shohei Ohtani casually started off the day today with a bunt.



If Shohei can humbly go for a bunt, so can you!



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記者歐建智／綜合報導

道奇隊大谷翔平今天（台北時間5月20日）對戰響尾蛇隊比賽，1局下採取突襲短打形成內野安打，總教練羅伯斯非常驚訝，先開玩笑說大谷的這一次突襲短打只有「2分」，再接著說，但結果是「10分」。

大谷翔平在1局下1出局，面對響尾蛇先發投手曼提皮利（Joe Mantiply）的第1球，突然擺出短打，打到投手前，曼提皮利嚇一跳下丘接球，傳一壘卻發生暴傳，大谷翔平上到一壘，記錄是一支內野安打。

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▲大谷翔平短打跑出內野安打 。（圖／達志影像／美聯社）

這是大谷翔平在2022年4月21日對太空人後，2年以來的第一次突襲短打。雖然他在去年3月世界棒球經典賽上也有過突襲短打，但在正式比賽中已經有了2年以上再採取突襲短打，讓球迷在主場爆發出喝采聲。

總教練羅伯斯也意外大谷翔平會突襲短打，他表示，「非常驚訝！雖然短打不是很好，但他跑得非常快。我沒有預料到這一點。在這個場面上，他選擇擋球是一個好的打法。」

在大谷翔平打擊時，響尾蛇防守往右半邊佈陣，三壘手蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)防守到游擊區，讓大谷翔平決定要突襲短打。

「這是一次好的打法，我喜歡會思考打球的球員。他做到了。」羅伯斯分析並稱讚大谷翔平：「他在打球時，蘇亞雷斯移防了，他馬上就決定了。」

當被問及對大谷翔平短打打幾分時，羅伯斯開玩笑地說：「或許是2分吧。」然後他笑著說：「但結果是10分。」逗樂了現場的記者。