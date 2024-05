獨行俠菜鳥長人存在感強大　關鍵罰球聽到癌逝母叮嚀：她與我同在

▲獨行俠菜鳥長人里夫利二世緬懷癌逝母親。(圖/記者游郁香製)

記者游郁香/綜合報導

20歲的獨行俠長人里夫利二世(Dereck Lively II),是所有入選年度最佳新秀陣容的菜鳥中,唯一一位挺進分區冠軍賽,他在季後賽存在感強大,連頭牌唐西奇(Luka Doncic)都說,「沒有他,我們無法贏得這個系列賽。」里夫利二世透露,他執行關鍵罰球時,彷彿聽到今年4月不幸病逝的母親在耳邊叮嚀他。

里夫利二世來自杜克大學,他去年選秀會被雷霆以首輪第12順位選中,隨即被交易到獨行俠,他本季出賽55場,先發42場,場均能得8.8分、6.9籃板和1.1助攻,外帶1.4火鍋,入選年度新秀第2隊。前2輪季後賽,他場均上陣21.7分鐘,能貢獻8.3分,7籃板和1.3助攻。

里夫利二世在季後賽展現強大存在感,根據統計,當他在場上時,獨行俠進攻效率值(每百回合得分)達到118.23、防守效率值(每百回合失分)為102.72、凈效率值15.52;當他在場下時,達拉斯的進攻效率值減少到113.36、防守效率值暴增到118.96、凈效率值跌到-5.60。

▲獨行俠菜鳥長人里夫利二世在季後賽存在感強大。(圖/記者游郁香製)

在次輪對雷霆的G6,里夫利二世繳出季後賽生涯第2次的雙十數據,砍下12分,15籃板,幫助獨行俠挺進西區冠軍賽。最近兩位在「關門戰」至少拿下10分、15籃板,且命中率達6成以上的新秀,是里夫利二世與傳奇魔術強森(Magic Johnson),且里夫利二世以83.3%的命中率達標。

里夫利二世是隊史在季後賽達成雙十的球員中,年紀最小的一位;他成為自1970-71賽季以來,第3位連續兩場替補出賽並取得雙十的菜鳥,另外兩位都是名人堂球星,派瑞許(Robert Parish)與巴克利(Charles Barkley)。他也加入柏金斯(Sam Perkins)和塔普利(Roy Tarpley)的行列,成了隊史「唯3」在季後賽單場至少得到10分、15籃板的新秀,且只有他是從板凳出發。

Kathy Drysdale last June after the @dallasmavs drafted @DereckLively:



"I'm so proud of everything that he's been through. To persevere through everything and work hard and know what he wants to do, I mean, I'm honored to be his mother."



May her memory be a blessing #MFFL pic.twitter.com/LZihPjwKE4