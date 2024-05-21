獨行俠菜鳥長人存在感強大　關鍵罰球聽到癌逝母叮嚀：她與我同在

▲獨行俠菜鳥長人里夫利二世緬懷癌逝母親。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

20歲的獨行俠長人里夫利二世(Dereck Lively II)，是所有入選年度最佳新秀陣容的菜鳥中，唯一一位挺進分區冠軍賽，他在季後賽存在感強大，連頭牌唐西奇(Luka Doncic)都說，「沒有他，我們無法贏得這個系列賽。」里夫利二世透露，他執行關鍵罰球時，彷彿聽到今年4月不幸病逝的母親在耳邊叮嚀他。

里夫利二世來自杜克大學，他去年選秀會被雷霆以首輪第12順位選中，隨即被交易到獨行俠，他本季出賽55場，先發42場，場均能得8.8分、6.9籃板和1.1助攻，外帶1.4火鍋，入選年度新秀第2隊。前2輪季後賽，他場均上陣21.7分鐘，能貢獻8.3分，7籃板和1.3助攻。

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里夫利二世在季後賽展現強大存在感，根據統計，當他在場上時，獨行俠進攻效率值(每百回合得分)達到118.23、防守效率值(每百回合失分)為102.72、凈效率值15.52；當他在場下時，達拉斯的進攻效率值減少到113.36、防守效率值暴增到118.96、凈效率值跌到-5.60。

▲獨行俠菜鳥長人里夫利二世在季後賽存在感強大。（圖／記者游郁香製）

在次輪對雷霆的G6，里夫利二世繳出季後賽生涯第2次的雙十數據，砍下12分，15籃板，幫助獨行俠挺進西區冠軍賽。最近兩位在「關門戰」至少拿下10分、15籃板，且命中率達6成以上的新秀，是里夫利二世與傳奇魔術強森(Magic Johnson)，且里夫利二世以83.3%的命中率達標。

里夫利二世是隊史在季後賽達成雙十的球員中，年紀最小的一位；他成為自1970-71賽季以來，第3位連續兩場替補出賽並取得雙十的菜鳥，另外兩位都是名人堂球星，派瑞許(Robert Parish)與巴克利(Charles Barkley)。他也加入柏金斯(Sam Perkins)和塔普利(Roy Tarpley)的行列，成了隊史「唯3」在季後賽單場至少得到10分、15籃板的新秀，且只有他是從板凳出發。

Kathy Drysdale last June after the @dallasmavs drafted @DereckLively:



"I'm so proud of everything that he's been through. To persevere through everything and work hard and know what he wants to do, I mean, I'm honored to be his mother."



May her memory be a blessing #MFFL pic.twitter.com/LZihPjwKE4 — Jeff Kolb (@JeffKolbFOX4) April 12, 2024

里夫利二世成為獨行俠闖進西區冠軍賽的功臣之一，可惜他無法與多年來相依為命的母親德萊斯黛爾(Kathy Drysdale)分享喜悅。曾是賓州州大女籃球員的德萊斯黛爾，在與何杰金氏淋巴瘤對抗10幾年後，不幸在今年4月病逝。

里夫利二世強忍喪母的悲痛征戰季後賽，例行賽罰球命中率只有5成的他，次輪提升到6成67，第3戰12罰8中、第5戰6罰5中、第6戰3罰2中。他表示，「我知道媽媽在上面看著我，我知道她和我在一起。」

Dereck Lively pays tribute to his mother following Mavs series win



(via derecklively/IG) pic.twitter.com/TvYFadJat1 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 19, 2024

里夫利二世透露，「我聽到媽媽在我耳邊說，『如果你罰丟了，你就是個軟蛋。』」他在幫助獨行俠晉級西區冠軍賽後，高舉雙手望著天上，並在個人社群媒體抒發思念之情，「愛妳媽媽，想念妳了，坐下來看我的表現吧。」讓不少球迷忍不住淚目。