千賀滉大好投奪日美通算百勝！　復出首戰卻傷退下場

Kodai Senga walked off the field under his own power after what appeared to be a calf injury. pic.twitter.com/bimsVYE3wP — SNY (@SNYtv) July 27, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

本季因春訓期間右肩拉傷、發炎，而遲遲未在大聯盟登板的大都會日籍先發千賀滉大，今天（27日）迎來本季首戰，不過他在第6局因左小腿拉傷緊急退場，總計先發對勇士繳出5.1局9K、失2分，奪下本季首勝。

千賀首局飆出2K，2局上遭到杜瓦爾（Adam Duvall）2分砲狙擊，但整場比賽他也只被擊出2支安打，前5局更是都投出三振。

直到6局上千賀面對首名打者萊利（Austin Riley）時，讓他敲出內野高飛球，千賀閃避球的落點讓其他野手處理，就在他從投手丘跑2步後，便抓著左小腿倒在地上，防護員也立刻趕過來查看。最後千賀自行走回休息室，但明顯腳步不太流暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，「希望情況不會太嚴重，但受傷總是很麻煩。我認為這次受傷與跟腱無關，但需要進一步觀察。」他也稱讚千賀投球表現令人印象深刻，速球、指叉球，以及控球都非常出色，完全掌控比賽節奏。

千賀在日本職棒累積87勝，去年前往大聯盟挑戰，並在新人年拿下12勝，加上今天這場勝投，讓他達成日美通算100勝。