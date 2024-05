年薪前15名僅他晉級　隊友看戈貝爾關鍵跳投：上帝與灰狼同在

▲戈貝爾是灰狼年薪最高的球員。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

在衛冕軍金塊被淘汰後,本季薪資前15名球星中,僅剩第13名灰狼4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)的季後賽之旅還在持續。這位年薪4100萬美元的「法國巨塔」是明尼蘇達年薪最高的球員,他次輪搶七戰在丹佛MVP約基奇(Nikola Jokic)面前命中轉身後仰跳投,讓隊友驚呼是上帝幫的忙。

I’ve watched decades of Minnesota sports.



Next to the Minneapolis Miracle, I don’t know if I’ve ever yelled louder than when I did seeing this.



A Rudy Gobert turnaround fadeaway over Nikola Jokic IN GAME 7 is crazy. I love it. Rudy deserved that.pic.twitter.com/937aC2pjyB