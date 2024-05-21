年薪前15名僅他晉級　隊友看戈貝爾關鍵跳投：上帝與灰狼同在

▲戈貝爾是灰狼年薪最高的球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在衛冕軍金塊被淘汰後，本季薪資前15名球星中，僅剩第13名灰狼4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)的季後賽之旅還在持續。這位年薪4100萬美元的「法國巨塔」是明尼蘇達年薪最高的球員，他次輪搶七戰在丹佛MVP約基奇(Nikola Jokic)面前命中轉身後仰跳投，讓隊友驚呼是上帝幫的忙。

I’ve watched decades of Minnesota sports.



Next to the Minneapolis Miracle, I don’t know if I’ve ever yelled louder than when I did seeing this.



A Rudy Gobert turnaround fadeaway over Nikola Jokic IN GAME 7 is crazy. I love it. Rudy deserved that.pic.twitter.com/937aC2pjyB [廣告]請繼續往下閱讀... May 20, 2024

戈貝爾本季第4度贏得年度最佳防守球員，成為史上第3位締造此殊榮的球星，但他在西區準決賽好幾度被3屆MVP約基奇狂虐，受到各種嘲諷，「惡漢」巴克利(Charles Barkley)甚至建議灰狼教練團在G7讓他坐板凳，他在搶七生死戰總算一吐怨氣。

戈貝爾在決勝節前段連拿關鍵的8分、1助攻，包括比賽還剩7分43秒，他在金塊一哥約基奇面前完成轉身後仰跳投，隨隊記者弗雷德里克(Jace Frederick)形容這一球融合了喬丹(Michael Jordan)、布萊恩(Kobe Bryant)和一點前狼王賈奈特(Kevin Garnett)的風格，對這位並非以進攻見長的中鋒來說，這記投籃相當不可思議。

▲灰狼戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼主帥芬奇(Chris Finch)開玩笑說，「那是我們給他設計的一個很棒的戰術。」實際上，那是一次失誤，最後球到了戈貝爾的手中，離籃框很遠，但他別無選擇，只能出手，沒想到真的命中，幫助球隊取得4分反超，最終上演20分大逆轉，挺進睽違20年的西區冠軍賽。

戈貝爾表示，他出手時感覺很好。或許他是場館內唯一相信這球能進的人，他這一戰甚至還有一記上籃「放槍」。

▲金塊約基奇、灰狼戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼眾將一致認為，是上帝站到了他們這一邊。一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)說，「上帝與我們同在。」資深主控康利(Mike Conley)則稱，這是自己見過「最幸運的事」。

「蟻人」愛德華茲(Anthony Edwards)打趣表示，「我覺得就是那個時刻，我知道我們贏定了。」