達比修有達成日、美通算200勝　締造史上第2、隊史首見偉業

▲達比修有達成日、美通算200勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

教士20日（台灣時間）與勇士交手，日籍投手達比修有先發7局無失分好投，韓籍好手金河成開轟助威，達成日美通算200勝，37歲的他仍維持好身手，連4場無失分好投締造史上第2、隊史首見紀錄。

教士1局上就發揮火力，兩出局後柯朗沃斯（Jake Cronenworth）轟兩分砲，隨後連續3安打再下一城，取得3比0領先。

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教士4局上再發動第二波攻勢，金河成安打開路，小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）、普洛法（Jurickson Profar）都擊出二壘安打，柏格茲（Xander Bogaerts）貢獻1打點高飛犧牲打，單局進帳4分，以7比0領先。

坎普薩諾（Luis Campusano）5局上開轟，金河成7局上也轟出陽春砲，拉開至9比0，勇士僅在9局下追回1分，最終以8分差獲勝。

達比修有獲得滿滿的火力援護，用99球主投7局，包含70顆好球，奪9次三振，為本季最多，無失分取得日美通算200勝。

根據美媒報導，1901年以來37歲以上連續4場無失分投手，只有2005年效力遊騎兵的羅傑森（Kenneth Rogers）以40歲的年紀達成，達比修有為史上第2人，連續4場5局以上無失分則是隊史首見紀錄，連25局無失分刷新生涯最長。

▲達比修有在休息室按摩肩膀。（圖／達志影像／美聯社）