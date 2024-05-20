轉隊後首支再見安打　大谷翔平燦笑：這是特別的週末

shohei ohtani getting soaked after his big finish pic.twitter.com/E4fIPJxfSK — Codify (@CodifyBaseball) May 19, 2024

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平20日（台灣時間）在延長賽當英雄，敲出轉戰道奇後睽違4年的再見安打，他賽後燦笑表示，「這是個特別的週末。」

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道奇與紅人以2比2激戰到延長賽，面對紅人後援投手迪亞茲（Alexis Diaz）兩出局一、二壘有跑者時，大谷翔平敲出3顆界外球與投手纏鬥，最後第6球鎖定低角度94英里（約151公里）速球敲出再見安打。這是他自2020年9月5日以來再次以再見安打貢獻勝利，跑壘時享受隊友潑水慶祝。

賽後大谷翔平表示，「不是想追求長打，而是專注於擊出一壘安打，很高興有好的結果。」回顧該打席，他認為，雖然第一球也落於好的位置，但放掉該球是對的，對應滑球也先擊出界外球破壞掉。每個打席都確認好擊球範圍，就會有好的結果。

被問及是否有想過能在該局輪到自己打擊，大谷翔平表示，「如果比賽能在我打擊前結束也是不錯，輪到我的話，就想做好自己的工作、做好自己的打擊。」

前一戰道奇舉辦「大谷翔平日」贈送給進場球迷限量的搖頭娃娃，但該場比賽大谷翔平4打數都熄火，此戰4打數2安打，貢獻勝利打點，他坦言，「這個周末很特別，搖頭娃娃日沒有擊出安打，所以一直在想往後要做好攻擊，很高興今天能打得很好。」

▲大谷翔平再見安打 。（圖／達志影像／美聯社）