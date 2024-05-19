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第2屆翰可國際青少年網球錦標賽展開！董事長滿意喊話續辦

▲第二屆翰可國際青少年網球錦標賽今天展開。（圖／青少年網球運動發展協會提供）

▲第二屆翰可國際青少年網球錦標賽今天展開。（圖／青少年網球運動發展協會提供）

體育中心／綜合報導

去年首度舉辦廣受好評的「翰可國際青少年網球錦標賽」，今於基隆市安樂網球場舉辦第二屆賽事，在來自基隆的成功企業家、翰可國際股份有限公司董事長陳洋淵大力支持下，今年賽事規模再擴大共有近百名網球小將參賽，陳洋淵相當肯定陳迪對於基隆基層網球的投入，立刻再開出支票說，「比賽肯定會持續辦下去！」

由於基隆網球場地有限，翰可國際青少年網球錦標賽只能以邀請賽性質舉行，但相關福利措施卻遠勝其他全國賽事，不僅報名球員不用報名費之外，包括各組前4名都有2千至500元不等獎勵金外，球員還有獎品、獎牌，現場還提供免費的運動飲料、水和便當，等於是球員帶一把球拍來就可全部搞定，今年還加碼有火星計劃股份有限公司贊助10台價值3,499元的 Booster Mini X肌肉方鬆筋膜槍，含有鼓勵的特別意義的要送給各組亞軍球員。

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翰可國際青少年網球錦標賽得以舉行與翰可國際股份有限公司董事長陳洋淵有最大關係，雖然陳洋淵在基中畢業後就往前台北淡江大學求學，之後遠赴日本明治大學攻讀企管，在外奮鬥有成後，經過友人引薦得知陳迪在基隆的基層網球苦心推展下，陳董義無反顧立刻全力支援自己家鄉舉辦網球賽，他說，「基隆人最重感情，雖然都已經離開基隆超過50年，但對基隆的感情永遠不會變，我也很肯定陳迪的投入，比賽肯定會持續辦下去！」

賽事得以舉辦的另一個關鍵是青少年網球運動發展協會理事長、同時也是台灣前職業網將陳迪，他說：「這賽事得以舉辦第二屆，除了感謝陳董的支持之外，也要謝謝基隆市府的參與以及教練團的通力合作。」雖然很多人希望這項賽事可以擴大，但陳迪說，「主要是基隆場地有限，若能解決這個問題才有可能擴大舉行。」

賽事除了10、12和14歲男女生組之外，今年還增加了10歲以下的迷你組，讓更多剛開始接觸網球的小朋友都有機會可以上場比賽，基隆市專任網球教練李孟樺指出，這項邀請賽本來是以基隆市的4所學校為主，但今年文林國小剛好舉辦餐會，所以特別邀請了台北大湖、光榮和木柵國小等球隊參賽。
 

關鍵字： 網球基隆

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