魔鷹被三振氣氣氣氣氣！遭驅逐出場暴怒跨欄找主審理論

記者簡名杉／綜合報導

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹暴怒遭驅逐出場。（圖／台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹今(18)晚在主場與統一獅展開系列賽最終戰，雙方前7局鏖戰成3比3平手，雄鷹洋砲魔鷹於7局下的打席跟對方投手纏鬥到滿球數，卻被一顆外角變化球拉掉，他氣到不行嘴巴念念有詞走回休息區，直接遭主審驅逐出場，使得他本季第一位被驅逐出場的球員，他接著更是氣不過「跨欄」找裁判理論。

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前兩戰各拿一勝的兩隊，此役打得有來有往，在7局上獅隊打回2分之後，雙方暫時戰成平手，7局下半雄鷹進攻，陳文杰、王柏融連續選到保送，但是陳文杰的盜壘失敗，再加上藍寅倫的內野滾地球，王柏融在二壘前被封殺，使得魔鷹站上打擊區時壘上僅剩一壘上的藍寅倫。

此役前三個打數敲出兩支安打的魔鷹，在第四次打擊機會跟獅隊後援登板的洋投裴瑞茲纏鬥了5球形成滿球數，第6球外角球變化球他站著不動，卻直接被主審拉弓裁定三振，他第一時間走回休息區嘴巴就念念有詞，直接被主審陳均瑋趕出場，遭驅逐之後他更是直接暴怒「跨欄」衝向裁判，打擊教練路易士加上好幾名隊友上前才把他架開。

而魔鷹被主審驅逐出場，使他成為本季例行賽第一位被驅逐出場的球員，最終雄鷹靠著藍寅倫在延長賽敲出再見安打，以4比3驚險收下勝利，拿下近期二連勝。