「狀元」繳學費！曾子祐關鍵失誤險丟勝利　藍寅倫延長賽再見安打

▲台鋼雄鷹藍寅倫打出再見安打。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者簡名杉／綜合報導

台鋼雄鷹與統一獅今(18)晚展開「南人祭」系列賽最終戰，雄鷹在5局下靠著杜家明滿壘敲出適時安打，取得2分領先，但是7局下獅隊反攻，郭阜林、陳重羽背靠背敲長打先追回1分，接著陳重羽藉隊友飛球站上三壘，雄鷹雖然採趨前防守，但「狀元」曾子祐卻沒接穩許哲晏打出的滾地球，讓獅隊跑追平分，雙方一路鏖戰到延長賽，雄鷹靠著藍寅倫的再見安打，幫助雄鷹以4比3驚險收下二連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主場的雄鷹賽前為日前斬獲生涯千勝的總教練洪一中舉行表揚儀式，特別邀請洪總的女兒、太太到場獻花，並由洪總千金為比賽開出第一顆好球，不過獅隊並沒有沈浸在賽前的溫馨氣氛，首局就由邱智呈、陳重廷的連續安打「反客為主」先馳得點。

然而雄鷹的反擊來的很快，2局下藍寅倫、魔鷹、杜家明連續安打擠成滿壘，由吳明鴻的內野滾地球打回追平分，5局下雄鷹攻勢再起，曾子祐、王柏融的連續安打，加上藍寅倫的四壞球保送，雄鷹再次有滿壘機會，此時杜家明棒打獅隊剛換上來的辛俊昇，中外野的平飛安打一棒為雄鷹打下2分超前分。

握有2分領先的雄鷹，卻沒能穩穩把領先延續到終場，7局上半猛獅打線趁著雄鷹換下先發左投江承諺，面對一上場的王躍霖就背靠背敲出長打，郭阜林、陳重羽連續的二壘安打先打回一分，隨後林祖傑的右外野飛球，護送陳重羽站上三壘壘包。

此時雄鷹採內野趨前防守，並換上左投黃群要守住追平分，雖然成功讓許哲晏敲出游擊滾地球，但是雄鷹游擊手曾子祐第一時間沒有把球接穩，發生守備瑕疵，仍讓獅隊追平分順利回到本壘。

雄鷹洋砲魔鷹還在第7局遭三振之後，「氣噗噗」跟主審起口角被驅逐出場，還直接「跨欄」要找主審理論，雙方在接下來的局數都沒有太好的得分機會，一路鏖戰到延長賽，雄鷹在10局下靠著藍寅倫在一、三壘有人時敲出中間方向穿越安打，一棒結束比賽，這支再見安打也是他生涯第六支再見安。

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tIlYxfeH6WM?si=PALvt34GmUow84tg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

本場比賽雙方推出休賽季交易互換球隊的兩位主角郭俊麟、江承諺先發「宿命對決」，郭俊麟4.1局被敲出8支安打、送出4K，失3分，江承諺則繳出6局被敲出6支安打僅失1分的好投，但兩人都無關勝敗，最終勝投由10局上半登版的陳暐皓收下，敗投則是10局下被敲出再見安打的陳韻文。